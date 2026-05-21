Kadir İnanır entübe edildi

16:59 21/05/2026, Perşembe
Zatürre sebebiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Hürriyet'in haberine göre tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı bugün entübe edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Jülide Kural, ‘Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.’ dedi.



