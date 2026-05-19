Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kadir İnanır yoğun bakıma alınmıştı: Son sağlık durumunu yeğeni açıkladı

Kadir İnanır yoğun bakıma alınmıştı: Son sağlık durumunu yeğeni açıkladı

14:5619/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialara yeğeni Levent İnanır açıklık getirdi.

Sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konulmuştu. 

İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, sanatçının tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirmişti. Oyuncunun genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtilmişti.

Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son açıklama ise yeğeni Levent İnanır'dan geldi.

"Soğuk algınlığı zatürreye dönüştü"

Levent İnanır, "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye dönüştü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz" ifadelerini kullanarak sevenlerine açıklama yaptı.


#Kadir İnanır
#Levent İnanır
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi