Kadir İnanır yoğun bakıma alınmıştı: Son sağlık durumunu yeğeni açıkladı

Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialara yeğeni Levent İnanır açıklık getirdi.
Sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konulmuştu.
İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, sanatçının tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirmişti. Oyuncunun genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtilmişti.
Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son açıklama ise yeğeni Levent İnanır'dan geldi.
"Soğuk algınlığı zatürreye dönüştü"
Levent İnanır, "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye dönüştü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz" ifadelerini kullanarak sevenlerine açıklama yaptı.