Kalemiyle gönüllerde iz bıraktı

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Tavaslı Yayınları'nın kurucusu, yazar ve hattat Hafız Yusuf Tavaslı, gönüllerde derin bir iz bıraktı. Denizli'de 1935'te dünyaya gelen Tavaslı, 1950 yılında İstanbul'a yerleşti. 1962'ye kadar hafızlık eğitimi gördü. Daha sonra Tavaslı Yayınları'nı kuran Yusuf Tavaslı, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı "Tam Namaz Hocası", "Tam Dua Kitabı", "Mealli Yasin-i Şerif" ve benzeri dini kitaplarla, Pamuk Yayınevi'nden çıkan eserler dahil toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye'de satış rekorları kırdı.

KUR’AN-I KERİM’E ADANMIŞ BİR ÖMÜR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “İlim, irfan ve sanat dünyamızın müstesna simalarından; kalemiyle, hattıyla ve Kur'an-ı Kerim'e adanmış ömrüyle nice gönülde iz bırakan hafız Yusuf Tavaslı'nın vefatını teessürle öğrendim.”

ÖMRÜNÜ İLME VAKFETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şu ifadeleri kullandı: “Ömrünü ilme, dini yayıncılığa ve hat sanatına vakfeden, eserleriyle nesiller boyunca milyonlarca insanın hayatına dokunan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kültür ve irfan hayatımıza bıraktığı kıymetli mirası daima saygıyla hatırlanacaktır."

MİLYONLARCA İNSANIN KOLAYCA ÖĞRENMESİNİ SAĞLADI

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Namaz dualarını, surelerini, Yasin, Mülk (Tebârake), Nebe (Amme) surelerini güzel hattıyla yazıp açıklamalarını yaparak milyonlarca insanın kolayca okumasını, öğrenmesini sağlayan, ibadetlerine yardımcı olma yolunda bir ömür tüketen Hattat Yusuf Tavaslı hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, derecesi âlî olsun" dedi.

ESERLERİYLE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.







