Kanser gençlerde artıyor

Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan kanser artık genç yaşlarda da sıkça görülüyor. Dünya çapında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı verilerine göre 2022 yılında erkeklerde en sık görülen üç kanser türü akciğer, prostat ve kolorektal kanseri iken kadınlarda meme, akciğer ve kolorektal kanseri oldu.

MİDE KANSERİ ARTTI

Memorial Ataşehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Doç. Dr. Özlem Ercelep, “Yaşlandıkça kanser riskimiz artmaktadır ve ortalama kanser tanı yaşı 68 civarında. Ancak son yıllarda, 50 yaş altındaki yetişkinlerde çeşitli organ kanserlerinin görülme sıklığı artıyor.” diye konuştu. Kolon ve rektum kanserlerinin erken yaşta görülen türler olduğunu hatırlatan Ercelep, "Kolorektal kanser sıklığı insidans oranları 2000'den bu yana 50 yaş ve üzeri yetişkinler arasında düşerken, bu oran 50 yaş altı kişilerde artıyor. Bunun önemli bir nedeni 18-24 yaş arası obezite oranı 1980’lerde yüzde 6 civarındayken, günümüzde yüzde 30’un üzerine çıkması gösterilebilir. Mide kanseri ve yemek borusu kanserlerinde de son yıllarda genç yaşlarda görülme sıklığında artış var. Bu kişilerde yemek borusu kanseri için sigara içme, obezite ve reflü hastalığı risk oluştururken, aşırı alkol tüketimi tüm mide kanserleri için bir risk faktörü" şeklinde konuştu.

ÖLÜMLER YÜKSELMEDİ

Türkiye'de genç, yaşta meme kanseri riski kadınlar da yine Batı toplumlarına göre çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü Prof. Dr. Çetin Ordu, “Dünyadaki istatistiklere de baktığımızda 2019 yılında, 1999 yılına göre kanser görülme sıklığı artmış.” dedi. Gençlerde kanser vakalarının artmasına ilişkin Ordu, şunları söyledi: "Beslenme alışkanlıklarının küçük yaştan itibaren fast food tarzına dönüşmesi, bu kadar uyarıya rağmen alkol ve sigara kullanımının gençlerde çoğalması, kanser yaşının giderek erkene gelmesine neden oluyor." Ordu, kanserden ölüm oranının kanser görülme oranına göre daha az arttığını ifade ederek bu durumu gelişen tedavi ve teşhislere bağladı.







