Kaplumbağa hızıyla tatil yolculuğu

24 Haziran’da Antalya Havalimanı’nda 1137 uçak trafiğine hizmet verildi. Aynı gün 195 bin 867 yolcu taşındı. Geçen yılın en yüksek rakam 1094 uçuş idi. 23 Nisan 2023’te İstanbul Havalimanı’nda elde edilen en yüksek rakam olan 244 bin 709 kişilik yolcu sayısı geçilerek, 245 bin 984 yolcuyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşılmış oldu. YHT hatlarında 108 bin 339, ana hatlarda 43 bin 240, bölgesel trenlerde 90 bin 902 olmak üzere 242 bin 481 yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 ve 24 Haziran’da bazı köprü ve otoyollarda araç geçiş, havalimanlarında ise yolcu rekoru kırıldığını ifade etti. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 24 Haziran’da 22 bin 267 araç geçişi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, “Ulaşımda devleşiyoruz, derken ciddiydik. Geliyor diğer rekorlar” dedi. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 23 Haziran’da 182 bin 723 araç geçişine ulaşıldığına, Osmangazi Köprüsü’nden 24 Haziran’da 111 bin 770 aracın geçtiğini bildirdi. Uraloğlu, havalimanlarındaki rekorlara ilişkin de şunları kaydetti: “24 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı’nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867’ye ulaşıldı. 24 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı’nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz” 2016’da hizmete giren Osmangazi Köprüsü’nde geçen yılki Kurban Bayramı’nda bir günlük araç geçiş sayısı 80 bin 624 iken 24 Haziran’da sadece bir günde 111 bin 770 araç sayısına ulaştı. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 23 Haziran Cuma günü 18 bin 606 eşdeğer araç geçişiyle rekor kırdı. Geçen yıl 12 bin 183 araç kullanmıştı. Ankara-Niğde Otoyolu’nda 24 Haziran Cumartesi günü 83 bin 517 araç geçişi yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 64 bin 175 araç sayısına ulaşılmıştı.