Karapürçek’in sosyal yaşamına değer katacak proje hızla yükseliyor

Karapürçek SGM, ilçede yaşayan çocukların geleceğine yön verecek, binlerce kişinin hayatına dokunacak çok yönlü bir proje olarak hizmete alınacak. Projede çalışmalar devam ederken, temel inşaatının tamamlanmasının ardından uzun ömürlü olması için korozyona karşı yalıtım sistemleri uygulaması yapıldı.