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Hayat

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin sözleşmeli personel alınacak.

00:44 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 01:00 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

BAKAN KOCA: SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."



Sağlık düzenlemesi TBMM'de kabul edildi: Bakan Koca 'malpraktis belirsizliği giderildi' diyerek duyurdu
Sağlık düzenlemesi TBMM'de kabul edildi: Bakan Koca 'malpraktis belirsizliği giderildi' diyerek duyurdu

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin, "Malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi." paylaşımında bulundu. Düzenlemeye göre; diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Öte yandan sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.


#Sağlık
#Sözleşmeli
#Resmi Gazete
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