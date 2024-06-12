Karikatürleri küresel bir dil haline geldi

İsrail’in Gazze’de masum sivilleri katletmesine sanatıyla tepki gösteren Gazzeli karikatürist Alaa Al-Lagta, yaptığı çalışmalarla sosyal medyada dikkat çekiyor. Asıl mesleği doktorluk olan Lagta, İsrail’in katliamını resmederek Filistin’in sesi olduğunu belirtti. Yeni Şafak’a hayatını ve yaptığı çalışmaları anlatan Lagta, “Yaptığım karikatürler etkili oluyor, Filistinle alakalı yüzlerce yazının yerini tutacak öneme sahip. Basit çizgilerde derin anlamlar taşıyan bu görseller, sosyal medyada çok fazla paylaşılarak küresel bir dil haline geldi. Filistin halkının metanetinin, topraklarına olan bağlılığının ve işgalcilere karşı direnişinin güçlenmesine tüm imkanlarımla katkıda bulunuyorum” dedi.

FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ ÖNCELİĞİM

1972 yılında Gazze’deki mülteci kampında doğan Alaa Lagta, “Çocukluğum mülteci kamplarında geçti. Birinci İntifada’ya katıldım. 1988’de henüz 16 yaşındayken direnişe katıldığım için işgalci askerler tarafından keyfi tutuklamalara ve ağır işkencelere maruz kaldım. Kamp hayatı, asgari ölçüde yaşam standartlarını temin etmekten yoksun ve çok zorlu bir yaşamdı. Bütün yaşananlar sayesinde Filistin’in özgürleştirilmesi önceliğim haline geldi. Direnişin birçok yolu var. Teknolojinin geliştiği ve her şeye elimizdeki telefonlarla ulaşabileceğimiz bir dünyada ben de direnişimi karikatürle gerçekleştiriyorum” diye konuştu.

ÇİZİMLERİ KÜRESEL DAYANIŞMA OLUŞTURDU

Karikatür sanatının geniş kitlelere hitap ettiğini ifade eden Lagta, çizimlerine işgali destekleyenleri de konu ediyor. Sanatçı, “Karikatürlerimde İşgalcilerin, Filistin halkına karşı işlediği suçları ve insan hakları, özgürlük, demokrasi ve adalet sloganlarını yükselten, işgali desteklemek için para ve silah desteğinde bulunan Batılı toplumların ikiyüzlülüğünü açığa çıkarıyorum. Filistin halkının metanetini ve topraklarımda yaşanan kutsal direnişi resmederek dünya genelinde farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Doğduğum toprakların özgür olabilmesi ve memleketimi yeniden inşa edebilmek için sanatsal çalışmalarıma devam edeceğim. Dünyanın her yerinden yaptığım karikatürler paylaşılarak Filistin’in özgürleşmesine yönelik kamuoyu oluşturuluyor. Çalışmalarım, Gazze’ye yönelik sempatiyi ve küresel dayanışmayı artırdı” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ EVİ TAMAMEN YIKILDI

Ailesinin halen Gazze’de yaşadığını ve sürekli yerinden edildiğini dile getiren Lagta, “Gazze’de şu an tam manasıyla soykırım işleniyor. Ailem hâlâ orada, Gazze’ye yönelik son saldırıda, evimiz tamamen yıkıldı. Ailem, sürekli Gazze içerisinde yerlerinden ediliyor, bombalamaya maruz kalıyor. Herkes gibi onlar da saldırıların durmasını, Gazze’nin yeniden inşa edilmesini, yardımların gelmesini bekliyor. Özellikle çok sayıda çocuk, hasta ve yaşlı açlıktan muzdarip. Artık saldırıların durdurulmasını istiyoruz” dedi.











