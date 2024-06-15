Karneleri Gazze’ye uçurdular

Son ders zilinin dün çalmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi. Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı. Ayrıca bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karneler dağıtıldı. Öğrenciler için 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ders zili 9 Eylül 2024'te çalacak.

ÜCRETSİZ YAZ OKULLARI AÇILIYOR

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak. Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

MESLEKİ BECERİLER GÜÇLENDİRİLECEK

Ayrıca MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslar da açacak. Uygulama ile meslek liselerinin kapıları, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulmuş olacak. Ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulama, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak. Pilot uygulamanın, ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek. Meslek liselerinde yürütülecek "zanaat atölyeleri" olarak da anılan yeni uygulama ile ortaokul öğrencilerinin de temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesi sağlanacak.

EVLATLARIMIZIN YOLU AÇIK OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrenciler için sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum.” Emine Erdoğan ise, “Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Karneleri Filistin'e uçurdular

İstanbul Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nun öğrencilerinin karne töreninde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için hazırlanan temsili karneler, 800 uçan balonla gökyüzüne bırakıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün katıldığı törende, Yentür, “Bugün farklı bir gün biz öğretmenler olarak hep çocuklarımıza karne verdik bugünde çocuklarımız tüm dünyaya karne veriyorlar” dedi. 5. sınıfa geçen Rüzgar Efe Kılıçarslan, “Bu yıl karnelerimizi Filistin’deki arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Büyüdüğümde orada bulunan kardeşlerimiz için bir dernek kurmayı ve onlara yardım etmeyi istiyorum” diye konuştu.







