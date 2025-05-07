Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'deki lüks sitede kiracı olarak yaşadığı evde, ev sahibinin tahliye talebiyle karşı karşıya kaldı. Ancak yargı, Çilingiroğlu'nun lehine karar vermedi. Kentsel dönüşüm sürecine giren sitedeki diğer daireler boşaltılırken, Çilingiroğlu'nun hala evde kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor.





Ev sahibiyle mahkemelik oldu





Yaklaşık 10 bin TL kira ile oturduğu havuzlu sitedeki dairesini boşaltmak istemeyen Çilingiroğlu, ev sahibi Numan C. ile mahkemelik oldu.









Ev sahibi, binada güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle Temmuz 2024'te Çilingiroğlu'ndan tahliye talep etmiş, ancak bu talep karşılıksız kalmıştı.





Dairenin elektrik ve suyu da kesilince işler yargıya taşındı.





Çilingiroğlu ısrarcı





Çilingiroğlu, elektrik, su ve site içi hizmetlerin yeniden sağlanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.





Mahkeme, tedbir kararı alarak aboneliklerin yeniden açılmasına ve site hizmetlerinin devamına hükmetti.





Ev sahibi inadını sürdürdü





Ancak ev sahibi Numan C., sitedeki tüm sakinlerin ayrılmasına rağmen yalnızca Çilingiroğlu'nun direnişi karşısında yeniden mahkemenin yolunu tuttu.





İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme bu kez ev sahibi lehine karar verdi.





Çilingiroğlu'nun evi tahliye etmesi ve elektriğin kesilmesi yönünde hüküm kuruldu.





Mahkeme kararının ardından Çilingiroğlu, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak tahliye sürecini şimdilik erteledi.





2 milyon TL talep etti iddiası





Öte yandan, Çilingiroğlu'nun taşınma karşılığında ev sahibinden 2 milyon TL talep ettiği iddiaları da kamuoyunda gündem oldu.





Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan sitenin son kiracısı olarak dikkat çeken Çilingiroğlu'nun hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.











