Kayısı diyarı Malatya’nın meşhur yemekleri

Dile kolay; 5 bin yıllık bir mirası sınırlarında barındıran, bir başka ifade ile dünyanın en eski mirası Arslantepe Höyüğü’nü koluna takmış bir şehir Malatya… Böylesi zengin bir geçmişe sahip; Hitit, Asur, Selçuk ve Memluk eserlerini bünyesinde bulunduran, el dokumacılığının yaygın olduğu ve tabii ki kayısısının dillere destan olduğu ilimiz. Girişte sözünü ettiğimiz Arslantepe kadar olmasa da Cafer Höyük, Uluç, Taşhan, Akminare Camii, Malatya Kalesi ve Kanlı Kümbet Malatya’ya sahip olduğu ruhu veren başlıca eserleri. Doğu Anadolu’nun en kalabalık şehri olmasına rağmen, gelişime ayak uydurması ve “Derli toplu” diye ifade edilebilecek düzeni yakalaması, sözü edilmeye değer diğer Malatya notlarımızdan. Malatya’ya gidip de Nemrut Dağı’nı görmeden dönmeyin diyorum.

KAYISININ BAŞKENTİ

Şehri dolaşırken kayısı renginin her yerde hakim olduğunu görüyorsunuz. Malatyalılar dünyanın kabullendiği “Kayısının başkenti” inanışının haklı gururunu; meydanlardaki sembollerde, otobüslerdeki giydirmelerde, yapılardaki şekillerde gösteriyorlar. Kayısının rengi ve tadı kadar çeşitliliği de, buraya yakın illerde bile bu tadın tutturulamadığı Malatya’ya özgü. “Hacıhaliloğlu” desem size pek bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu bilgiyi ilginç yapan, Malatya’da üretilen kayısı çeşitlerinin başında Hacıhaliloğlu geliyor ve üretilen kayısının yüzde 90’ına yakını bu çeşitten yapılıyor. İlgili dükkanları gezerken, son yıllarda Kabaaşı ile Soğancı çeşitlerinin de yaygınlaştığını öğreniyoruz. Kayısı ile ilgili bu minik bilgileri verdikten sonra, şaşırdığım bir sahneyi sizinle paylaşıp, Malatya’nın yöresel yemeklerine geçeceğim. Yöresel lezzetlerin her çeşidini tatmış ve uzak kalınca onlara hasret yaşayan biri olarak hayatımda ilk kez “Kayısı döneri” yedim. Deneyimimin ilk ısırıklarını bitirip de lezzeti anladığım anda tarifini sordum, ustamız anlattı; “-Kayısıyı eziyoruz, hamur kıvamındayken içine fındık atıp karıştırıyoruz. (Tercihe göre fıstık veya ceviz de atılabiliyor) Döner şekli verildikten sonra bıçakla ince ince kesip servis ediyoruz.”

Elbette Malatya deyince akla ilk kayısı gelir ve şehrin her yerinde kayısı sembolleri görmeniz mümkün.

BULGUR ANA MALZEME

Malatya yemeklerinin ana malzemesi genelde bulgur olması da dikkat çekiyor. Malatya yöresine ait en meşhur köfteli yemeklerden biri olan analı kızlı köfte, et, soğanı ve bulguru güzelce karıştırıp, harca çok büyük olmamakla birlikte yumurta büyüklüğünde yuvarlak şekil verilir. Daha sonra köfteler salçalı suyun içerisinde haşlanarak servis edilir. Kiraz yaprağı sarması, girik, bulgurlu köfte, kara çorba, acılı ayran, Malatya kömbesi yörenin özel lezzetlerden bazıları. Yolunuz Malatya’ya düştüğünde Hacıbaba Sinan Et Lokantası’na uğrayın. Malatya lezzetlerini ve et çeşitlerini burada denebilirsiniz.

Analı kızlı çorba

Malatya’daki Bakırcılar Çarşısı’ndaki Öz Güngör Kebap’da etler zırhla çekiliyor. Sonuç olarak kebaplar çok lezzetli. Mutlaka gidin. Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmanın en iyi adresi ise Dondurmacı Abdullah Usta. Künefe yemek isterseniz de Nar Künefe’ye uğrayın derim. Künefenin binbir lezzetini burada bulabilirsiniz.

Levent Vadisi

Kentin Akçadağ ilçesinde, ABD’nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon’a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Levent Vadisi mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Neolitik Çağ’dan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Akçadağ’daki Levent Vadisi’nde jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve çeşitli dönemlere ait çok sayıda mağara yer alıyor. Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının vazgeçemediği duraklar arasında bulunuyor. Sonbahar ve yaz aylarında tabloları aratmayan manzarasıyla ziyaretçilere dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da en çok tercih ettiği yerler arasında.