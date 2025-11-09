Kazanmaya uzanan güç

GRİDEN ROL ÇALMAK

Kalabalığın ve gökdelenlerin arasında, rengârenk balonlarla dolu motorunu süren satıcı, şehrin griliğine inat bir parça çocukluk, bir tutam neşe taşıyor; her geçişinde rüzgârla savrulan balonlar, insanların unutmak üzere oldukları umutları yeniden hatırlatıyor. (Hector RETAMAL / AFP)





SIRILSIKLAM GÜLÜMSEME

Myanmar’ın Kuzeydoğu Shan Eyaleti’nde sağanağın altında, battaniyelere ve naylon örtülere sarılarak ışık festivalinin büyüsünü korumaya çalışan kalabalık, sırılsıklam olmuş bedenleriyle gülümsüyor. Dostlarla bir arada olmak yağmurun serinliğini sıcaklaştırıyor. (Sai Aung MAIN / AFP)





UÇURTMANIN ÇIĞLIĞI

Yıkıntılarla dolu bir kentin ortasında, savaşın küle çevirdiği umutların arasından bir çocuk, atık kâğıtlardan yaptığı uçurtmasını gökyüzüne salıyor; yüzündeki saf, kocaman gülümseme, bombaların susturduğu bir dünyada hâlâ yaşamakta ısrar eden insanlığın en sessiz ama en güçlü çığlığına dönüşüyor. (Omar AL-QATTAA / AFP)





BİLİNMEZE YOLCULUK

Evlerini geride bırakıp ölümle hayat arasındaki ince çizgide, çöl rüzgârının savurduğu toz bulutlarının içinde bilinmeze yürüyen Sudanlılar, yanlarında sadece korku değil, yaşama tutunma umudunu da taşıyor; her adımlarında kaybettiklerinin yankısı, gidecek bir yerleri olmasa da hâlâ kalplerinde yanan “bir gün yeniden başlama” inancıyla sönmeyen bir direnişe dönüşüyor. (AA)

ALTIN TABUTTAKİ GÖZLER

Binlerce yıl önce dokuz yaşında taç giyip on dokuzunda hayata veda eden genç Kral Tutankamon’un altınla mühürlenmiş sessizliğine bugün onlarca göz bakıyor; o altın tabutun parıltısında sadece geçmişin görkemi değil, insanın zamana karşı bitmeyen var olma arayışı yankılanıyor. (AA / Mohamed Elshahed)



