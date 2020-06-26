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Hayat Kabus geri döndü Vampir kelebekler Karadenizi kurutuyor
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Kâbus geri döndü: Vampir kelebekler Karadeniz'i kurutuyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2007'de görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve 'vampir kelebek' olarak bilinen böcek türü, bu yıl da yumurtadan çıkarken, tarım alanlarında görüldü. Bitkilerin zayıflayıp, kurumasına neden olan böceklerle mücadele için laboratuvar ortamlarında geliştirilen bitkisel ilaçlar kullanılacak.

Haber Merkezi DHA
Vampir kelebekler bitkilere zarar veriyor.
Vampir kelebekler bitkilere zarar veriyor.

Doğu Karadeniz'de 2007 yılından itibaren görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan, halk arasında 'vampir kelebek' diye bilinen 'Ricania simulans' adlı böcek türü, tarım ürünlerini tehdit ediyor. Genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiğinde hızla zıplayabilen böceklerin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek, kurumasına neden olduğu belirlendi.

  • Sayıları her geçen yıl artan böcekler, mevsim şartları nedeniyle bu yıl yumurtadan geç çıktı. Yavru dönemindeki böcekler, son günlerde bitkilerin taze sürgünlerinin üzerinde görülmeye başlandı. Taze sürgünün üzerine yapışarak, bitkinin öz suyunu emen böcekler, bir süre sonra ergin döneme geçecek.

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Sayılarının artmasıyla bitkilere ve yeşil örtüye zarar vererek kurumasına neden olan böcek için Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları'nda geliştirilen bitkisel ilaçlarla mücadele edilecek.

'Alan denemelerini gerçekleştireceğiz'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner, yumurtadan çıkan yavru kelebeklerin artık alana yayılmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti: “Kelebekler şu anda yavru dönemindeler. Bu yıl mevsim şartlarının kötü gitmesi dolayısıyla mayıs ayında çıkması gereken yavrular haziran ayına sarktı ve yeni yeni alanlarda görülmeye başlandı. Bu süreçte de her yeni sürgünü olan bitkinin üzerinde bulunabiliyor, evdeki çiçekten bahçedeki fasulyeye kadar. Temmuz- ağustos gibi ergin döneme geçilecek ve sonrasında yumurtlama evresi gelecek." dedi.

Muş’ta 'çekirge' istilası: Korkuya neden oldu
FOTOĞRAF 10
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Kentte, özellikle yüksek yamaçlarda yol ile toprak üzerlerinde sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, korkuya neden oldu.
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Yaklaşık 17 köyde görülen ve Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.
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Üçevler Köy yolunda seyir halindeki araçlarıyla yolun yüzeyini kaplayan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirtti.
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Sürünün ovaya inmesiyle ekili arazilerin zarar görmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.
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Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu aktaran Aydın Dinçer, Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler hiçbir şey bırakmamış dedi.
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Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise, Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım diye konuştu.
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Öte yandan, çekirgeler bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresinde de gözlemlendi.
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Muş’ta 'çekirge' istilası
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Muş’ta 'çekirge' istilası
Title
Muş’ta 'çekirge' istilası
Muş’ta 'çekirge' istilası: Korkuya neden oldu
Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, endişeye yol açtı.

  • Yumurta aşamasında atık bitkilerin imha edilmesiyle yalancı kelebeğin önüne geçileceğini belirten Akıner, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önerdiği ancak çay alanlarında kullanımının yasak olduğu birkaç ilaç var. Vatandaşlar bunları alarak bahçelerinde talimata uygun şekilde kullanabilirler. Kimya ve biyoloji bölümü olarak denediğiniz birkaç bitkisel ilaç var. Bunların hepsinin laboratuvar denemeleri tamamladık. Yavru ve erginler üzerinde etkili olduğunu gördüğümüz biyolojik preparatların alan denemelerini gerçekleştireceğiz. Umut ediyoruz ki laboratuvarda etkin gördüğümüz bitki özütlerinin sahada da etkinliklerini test etmiş ve daha sonraki aşamaları için yeni bir yol kat etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yaylaları istila ettiler: Ekipler ücretsiz ilaç dağıttı
FOTOĞRAF 10
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Amanos Dağı eteklerinde yer alan Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerde çok sayıda çekirge görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.
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Bunun üzerine ekipler, bölgeye gelip, bahçelerde ilaçlama yaptı.
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Ekipler, bahçe sahiplerine de çekirge ile mücadele kapsamında ücretsiz ilaç dağıttı.
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Yaylaları istila ettiler: Ekipler ücretsiz ilaç dağıttı
Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yaylada bahçeleri, çekirge istila etti

"Sebzelerimin her yanını sardı"

Bahçesine sebze eken Ayşe Küçükmustafa da böceklerin yeniden görülmeye başlandığını belirterek, “Yeni sürgünler hep bembeyaz oldu, bu kelebeğin yavruları hep sardı sebzelerimizi. Bahar başlıyor, bağ bahçe yapıyoruz ama ne yazık ki sonuçta hiçbir şey yiyemiyoruz. 'Daha bir şey ekmeyeceğim’ diyorum dayanamıyorum. Bu yıl da ektim. Şimdi fasulyelerin, biberlerin tepelerini sarmış durumda" dedi.

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