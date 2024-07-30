Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi: 31 Temmuz'da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti. Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.





31 Temmuz'da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak

Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan Işık kimdir?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.





Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.





Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.





Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.







