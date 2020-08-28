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Hayat Kendisini sınava yetiştiren polisin jestini unutmadı Hayalini gerçekleştiren öğrenciden örnek davranış
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Kendisini sınava yetiştiren polisin jestini unutmadı: Hayalini gerçekleştiren öğrenciden örnek davranış

Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi ve YKS yerleştirme sonuçlarının önceki gün açıklandı. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Onlardan birisi de Mersin'de kendisini trafik polisinin sınava yetiştirdiği Bejna Uçar oldu. YKS'ye gireceği okulda kaybettiği kimliğini tekrar çıkarmasına destek olan trafik polisi Özhan Eryılmaz'ı unutmayan Uçar, öğretmenlik hayalinin gerçekleşecek olmasından duyduğu mutluluğunu yaşıyor. Elinde çiçeklerle Eryılmaz'a teşekkür etmeye giden genç kız, "Polislere sevgim ve saygım sonsuz. Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Genç kız, Türk polisi sayesinde hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Genç kız, Türk polisi sayesinde hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesi'nde YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı öncesinde kimliğini kaybeden ve trafik polisi Özhan Eryılmaz'ın motosikletle Nüfus Müdürlüğüne götürerek nüfus cüzdanı çıkarması sağlanan Bejna Uçar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü kazanan Uçar, trafik polisi Eryılmaz'ı da unutmadı.

Samsun'da polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi
GÜNDEM
Samsun'da polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi

Eryılmaz'ı, annesi ve kardeşiyle çalıştığı yerde ziyaret eden Uçar, hayaline kavuşmasını sağlayan trafik polisine teşekkür etti.

"Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor"

Bejna Uçar, sınava gireceği okulda kimliğini kaybettiğinde büyük stres yaşadığını söyledi. O sırada polis ekiplerinden yardım istediğini dile getiren Uçar, Özhan Eryılmaz'ın desteğiyle motosikletle nüfus cüzdanını çıkardığını anımsattı.

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
OYNAT 00:58
YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
YKS birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 21 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.

İstediği bölüme girdi

Eryılmaz sayesinde son dakikada sınava yetiştiğini dile getiren Uçar, şöyle konuştu: "Sınavım güzel geçmişti, sonuçlar açıklandı ve istediğim bölüme girdim. İkinci tercihime yerleştim. Özhan ağabey olmasaydı sınava giremeyecektim. Onun sayesinde sınava girdim ve kazandım. Çok değişik bir his ve çok mutluyum. Polislere sevgim ve saygım sonsuz. Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor. Bugün de onu unutmadığım için teşekkür ziyaretine geldim. Çiçek hediye ettim, sohbet ettik. Yerleştirme sonucunu görünce sınav günü gözümün önüne geldi. 'Giremeseydim, olmasaydı' korkusu ve 'şu an bu sonucu göremeyecektim' duygusu oldu."

Koş oğlum: Sınava son bir dakika kala yetişti
GÜNDEM
Koş oğlum: Sınava son bir dakika kala yetişti

  • Bu yardımı unutmayacağını belirten Uçar, "Başta Özhan ağabey olmak üzere Türk polisine çok teşekkür ediyorum. Özhan ağabeyle iletişimimizi sürdüreceğiz. Onun da bir kızı var. Gelecek sene sınava girecek ve ben de ona yardımcı olacağım." diye konuştu.

Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
OYNAT 00:59
Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.


"Türk polisine karşı güvenimiz daha da arttı"

Anne Polihan Algül de Türk polisinin sınav günündeki desteğinin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Kızımı Nüfus Müdürlüğüne motosikletle götürmeleri büyük fedakarlıktı. Ümitsizdik ama polisin desteğiyle kızım son dakika sınava yetişti. Heyecanlı ve panik bir gün geçirmiştik. Özhan Bey olmasaydı kızım sınava yetişemeyecekti bu kesin. Türk polisine karşı güvenimiz daha da arttı. Polisin fedakarlığıyla kızımın hayali gerçek oldu. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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