Ketebe Çocuk şubat ayında düşünmeye ve hatırlamaya alan açan iki özel kitabı okurlarla buluşturuyor

Farabî ile Hasbahçede Bir Sohbet, İslam düşünce tarihinin büyük filozofu Farabî ile Halep Meliki Seyfüddevle arasında, sarayın hasbahçesinde geçtiği varsayılan bir sohbet üzerinden; iyilik, adalet, mutluluk, bilgi ve hikmet gibi kavramları çocukların ve gençlerin dünyasına yakın bir dille ele alıyor. Kitap, tarihsel bir düşünce figürünü akademik ya da didaktik bir çerçeveye hapsetmeden, okuru düşünmeye davet eden bir yolculuğa dönüştürüyor.

Farabî ile Hasbahçede Bir Sohbet Yazan: Özkan Öze Resimleyen: Narges Hashemy

Doğal ve samimi bir sohbet havasıyla ilerleyen metin, hazır cevaplar vermek yerine durup düşünme alanı açıyor. Yer yer klasik ve ağır bir dil tercih edilmesi, anlatıya tarihsel bir derinlik kazandırırken; kitap sonunda yer alan lügat bölümü okurun metni daha rahat takip etmesini sağlıyor.

Narges Hashemy’nin canlı ve renkli çizimleri, serinin önceki kitaplarına kıyasla daha parlak bir görsel dünya sunuyor. Ayrıca, çocuklarla felsefe (P4C) çalışmaları için elverişli yapısıyla öne çıkan kitap, ebeveynler ve eğitimciler için de değerler ve etik üzerine sohbet başlatabilecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

En Sevdiğim Kazağım Yazan ve Resimleyen: Pauline Pete Çeviren: Zeynep Erbay

En Sevdiğim Kazağım, bir kız çocuğunun anneannesinin ördüğü kazak etrafında şekillenen; sevgi, hatıralar ve nesillerarası iletişimi anlatan dokunaklı bir hikâye sunuyor. Kazak, önce çocukluk anılarına, ardından yeni bir kuşağın hikâyesine eşlik ederek sevginin zamanla nasıl dönüştüğünü ve aktarıldığını gösteriyor.

Kitap, 2025 BRAW Amazing Bookshelf Seçkisi’nde yer almasının yanı sıra, çizerinin Bologna Çocuk Kitapları Fuarı Illustrators Exhibition finalistleri arasında bulunmasıyla da uluslararası ölçekte dikkat çekiyor. Kayıp ve yas temasını sakin ve incelikli bir dille ele alan En Sevdiğim Kazağım, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden zamansız bir anlatı sunuyor.



