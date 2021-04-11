Kim mantıya hayır der

Ramazan ayının arefesinde, iftar sofralarını süsleyen, pratik ve lezzetli mantılardan bahsedelim istiyorum. Mantı Türklerin Orta Asya bozkırlarında yaşadıkları yıllarda bildikleri bir yiyecektir. Sacın mucidi Türkler, yufka açmayı da Orta Asya’da keşfetmiş ve bir çok farklı yiyeceği bu dönemde icat etmişlerdir. Özellikle göçer ve savaşçı bir kavim oldukları için kurutularak saklanabilen, dayanıklı besinleri daha fazla üretmişlerdir. Mantı, Anadolu’da Türklerin gelişiyle yapılır hale gelmiştir. Mantı adına ilk 15. Yüzyılda Muhammed Bin Mahmut Şirvani’nin Kitab’üt Tabih kitabında rastlanmaktadır. Bu kitapta bulunan mantı tarifinde koyun kıyması, nohut, tarçın ve sirke bulunur, yoğurt ve sumak içeren bir sosla servise alınır.

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SAKLANABİLEN BİR LEZZET

Anadolu’ya 1071 sonrasında yerleşen Türklerin eliyle yapıldığı düşünülen mantının birden çok çeşidi vardır. Örneğin Kayseri mantısı, minik minik şekillendirilmesiyle meşhurdur. Mantı için kullanılacak un da büyük önem taşıyor. Ülkemizde Konya Ovası’nda yetiştirilen buğdaylardan elde edilen glüten oranı yüksek unların esnekliği, kızarması ve şekil alması daha kolaydır. Ayrıca un taze olur ve elenerek partiküller arasına hava girmesi sağlanırsa çok daha iyi sonuçlar alınacaktır. Mantı hamurunu yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirip tekrar yoğurmak ta işin püf noktalarından biri. Un, tuz ve su ile yoğurulup özleştirilen hamur, birbirinden farklı biçimlerde kesilerek boş veya içi kıyma ile doldurularak katlanır, tepsilere sık sık dizilir, kurutulur veya yağ ilave edilerek kızartılır, suda haşlanarak veya az su ilave edilerek ocakta veya fırında pişirilir. Hiçbir iç konulmadan hazırlanan mantılar, bez torbalarda uzun süre saklanabilir. Orta Asya yiyeceklerinin “saklanabilme” niteliğini taşıyan bu mantı çeşitleri, bu özelliğiyle tarifleri açısından daha fazla ilk yapım haline yakındırlar. Özellikle Orta Anadolu mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olan mantıya dair birkaç tarif paylaşalım bugün. Ramazan bütün bereketi, nuru ile, sağlıkla evlerimize gelsin dilerim. Güzel pazarlar.

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Kuru Mantı

MALZEMELER

4 su bardağı un

2,5 su bardağı su

Bir tatlı kaşığı tuz

400 g. kıyma

Bir kuru soğan

Bir çay kaşığı karabiber

Bir kase yoğurt

3 diş sarımsak

300 gram tereyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir su bardağı et suyu

YAPILIŞI

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Un, bir çay kaşığı tuz ve su ile sert bir hamur yapalım. Hamuru avuçlarımızla bastırarak içinde gözenek kalmayana kadar yoğuralım. Arada bir bıçakla keserek içinde gözenek kalıp kalmadığını kontrol edelim. Yarım saat dinlendirelim ve tekrar yoğuralım. Bir yarım saat daha dinlendirdikten sonra, hamurdan bezeler alalım. Soğanı ince ince doğrayalım. Kıymayı kavuralım, soğanı ilave edip pişirelim. Hamur bezelerini oklava ile çok ince olmayacak şekilde açalım. Bir çay bardağı yardımıyla yuvarlak parçalar keselim. Hazırladığımız içi her bir parçanın ortasına yerleştirip küçük kulaklar yaparak hamuru kapatalım. Tepsiyi tereyağı ile iyice yağlayalım. Kapattığımız hamuru yüz üstü tepsiye dizelim. Tepsi dolduğunda kısık ateşte kızartalım. Bükülmüş yüzü kızarınca başka bir tepsiyi üzerine kapatarak alt üst çevirerek tamamını kızartalım. Salça ve et suyunu karıştıralım, mantıların üzerinde gezdirelim. İkinci tepsiyi kapatarak kısık ateşte pişirelim. Sarımsakları dövelim, yoğurtla karıştıralım. Sarımsaklı sos ile birlikte mantıyı servise alalım. Afiyet olsun.

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MALZEMELER

Bir çay bardağı nohut

Bir su bardağı kızartılmış mantı

Yarım limon

Bir yumurta

Bir kase yoğurt

Bir yemek kaşığı un

Bir çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı nane

Baharatlar

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Nohutları akşamdan ıslatıp haşlayalım. Bir tencereye su ve et suyunu baharatlar ve tuz ile karıştırıp koyalım, kaynatalım. Kaynayan suya mantıları atıp 10 dakika kaynatalım. Nohutları ilave edelim. Ayrı bir yerde limon suyu, yumurta sarısı ve unu karıştıralım. Limon suyu ,un ve yumurta sarısı içeren karışımı yoğurt ile karıştıralım. Nohutlar ve mantı pişmeye başladığında yoğurtlu karışımı ekleyelim, bir taşım kaynatalım. Bir tavada tereyağını eritelim, naneyi ekleyelim. Mantıyı servise almadan önce üzerine nane sosunu gezdirelim. Afiyet olsun.

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*Bu tarifte naneyi kızartmadan da kullanabilir, suyu istediğimiz miktarda ayarlayabilir, yoğurdu tercihe göre servis sırasında da ekleyebiliriz.