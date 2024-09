Kimi pazarlar Nâzım Hikmet gibi, ya da Oktay Rifat kadar yakışıklı

Soba başında sesli okumalar yapılan, gündüzlerden farklılaşan akşam serinlikleri belki de hem pazarın hem de eylülün tanımıdır. Bu hafta pazarlar üzerine sohbet ettiğimiz isim ise şair Onur Caymaz oluyor. Caymaz’dan “klasik bir pazarı”nı anlatmasını istediğimizde bize şunları aktarıyor: “Pazarları sıkılırım ben, bu açıdan bu köşe için de gayet uygun biriyim galiba. Cioran’ın nefis tasvirini öğrendikten sonra bu sıkıntım biraz daha anlamlı hâle geldi, edebiyat zaten her şeyi anlamlı kılan nadir şeylerden biri değil mi? Sıkıntısını anlatmak için şöyle diyor bir yerde Cioran: ‘Bir pazar öğleden sonrasına dönüşmüş evren…’ Öyle bir sıkıntı ki yani anlattığı, bütün evren, bir pazar öğleden sonrası olmuş. Başka gün değil. Pazar. Cidden sıkıntıdır çünkü. Ne yaparım o gün geldiğinde… Her zaman olduğu gibi sabah erken kalkarım. Ömrüm boyunca geç kalktığımı hatırlamıyorum. Okurum, eskiden daha çok yazardım sabahları, şimdi okuyorum... Kahvaltı. Muhakkak aileyle. Sonra temizlik (evde ütü işi varsa görev bendedir), haftaya hazırlık, yapılacak bir şey, ziyaret, gezme, iş güç yoksa semtte kahve, biraz yürüyüş… Kışsa ve akşamsa balık severim; yazsa, akşam dışarıda olmayı, dışarıda atıştırmayı severim. Bu zamanda zaten dışarıda esaslı bir yemek de her yiğidin harcı değil. Kısacası tarifi imkânsız bir gün desek de olur mu?”