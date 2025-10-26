Kırım Tatar lideri Kırımoğlu’nun acı kaybı

Kırım davasının simge ismi, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun büyük oğlu Eldar Ebubekir, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz çarşamba günü 51 yaşında vefat eden Ebubekir Kırımoğlu, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde dün öğle namazının ardından kılındı. Törene Kırımoğlu ailesinin yakınları, dostları, Kırım Türkleri Dernekleri temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Kırım halkının direniş mücadelesine ömrünü adayan Mustafa Cemil Kırımoğlu ve eşi Safinaz Kırımoğlu, taziyeleri kabul etti.