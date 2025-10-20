Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.





Darülaceze’de bir süredir yaşamını sürdüren sanatçının vefat haberini, ses sanatçısı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.





Kurtlar Vadisi’nden Fetih 1453’e uzanan kariyer

1945 yılında İstanbul’da doğan Namık Kemal Yiğittürk, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı.

2000’li yıllarda televizyon dizilerinde rol alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

2002 yapımı Sırlar Dünyası dizisiyle ekran macerasına başlayan Yiğittürk, Kurtlar Vadisi, Sıla ve Sırlar Dünyası gibi yapımlarda gösterdiği performansla izleyicinin gönlünde yer etti.





Usta oyuncu, 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde de rol alarak kariyerine sinema alanında da önemli bir kilometre taşı ekledi.

'Baba Memduh' karakteriyle hafızalara kazındı

Yiğittürk’ün canlandırdığı “Baba Memduh” karakteri, Kurtlar Vadisi evreninde bilgelik, otorite ve derin karakteriyle hatırlanıyor. Usta oyuncunun sakin üslubu ve karaktere kattığı ağırlık, dizinin unutulmaz sahneleri arasında yer aldı.

Sanat camiası yasa boğuldu

Usta oyuncunun vefat haberi, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı. Meslektaşları ve hayranları sosyal medyada taziye mesajları paylaşarak Yiğittürk’ün Türk televizyonuna kattığı değeri vurguladı.





