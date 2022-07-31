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Klimayı açtıkça hava ısınıyor: Elektrik kullanımı emisyonu artırıyor

Küresel olarak artan hava sıcaklıkları insanları eskiye göre klimaya daha çok bağımlı hale getirdi. Sıcaklıklardan bunalanlar klima kullanımını artırdıkça harcanan enerji miktarıyla birlikte atmosfere salınan sera gazı emisyonu da yükseliyor. Bu da içinden çıkılması zor bir kısır döngüye işaret ediyor.

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Klimayı açtıkça hava ısınıyor: Elektrik kullanımı emisyonu artırıyor
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İklim krizinin etkisiyle hava sıcaklıkları, öngörülen dereceleri aştıkça klimaya olan talep hızla artıyor. Fakat klimaya olan talebin artması, orta ve uzun vadede iklim krizini derinleştirerek sıcaklıkları daha da artırıyor. Klima kullanımındaki elektriğin çoğu sera gazı salan elektrik santrallerinde üretiliyor. Daha da kötüsü klimalar ve hidroflorokarbon soğutucular 20 yıllık bir süre içinde karbondioksitten binlerce kat daha güçlü sera gazı sızdırabiliyor. Klimanı tüketimiyle ilgili, tarihinin en sıcak günlerini geçiren ve sıcaklık rekorları kırılan İngiltere’de yapılan bir araştırma, klima kullanımının son dönemde yüzde 15 arttığını ortaya koyuyor.

ZARARSIZ SOĞUTUCULAR YOLDA

Bu kısır döngüden çıkabilmek adına yürütülen çalışmalardan biri de klimaların daha çevre dostu olarak çalışmasını sağlamak. Cambridge Üniversitesi’nin bir yan şirketi olan Barocal tarafından daha verimli bir klima geliştiriliyor. Geleneksel soğutucuların aksine sıfır karbon prensibiyle çalışacak klima için çalışmalar sürüyor. Projeyle ilgili 1,3 milyon sterlinlik yatırım alan şirketin kurucu ortağı olan Dr. Xavier Moya, ısıtma ve soğutmanın İngiltere’nin karbondioksit emisyonlarının yüzde 38’ini oluşturduğunu söyledi. İngiliz hükümetinin 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 78 oranında azaltma taahhüdü, olduğunu vurgulayan Moya, sıfır karbonlu soğutma ve ısıtma sistemlerinin artan bir ihtiyaç olduğu ifade etti.

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