Köksal’ın İslâm Tarihi Ketebe’de

İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Âsım Köksal’ın yaklaşık 15 yıldır piyasada bulunmayan “İslâm Tarihi” seti Ketebe Yayınları arasından çıktı. Köksal’ın uğruna 31 yıllık Diyanet görevini bıraktığı eser, 1983 yılında Pakistan’da Uluslararası Sîret Kitapları Milletlerarası Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanmıştı. Ketebe Yayınları’ndaki editörlerin üç yıllık titiz çalışmasıyla vücut bulan eserde tekrarlar, dizgi sorunları ve tashihler giderildi, dipnot ve kaynakça kısmında da önemli düzenleme ve iyileştirmeler yapıldı. Köksal’ın İslâm Tarihi, dipnot ve kaynakçasıyla da önemli kitaplar arasında yer alıyor. Yeniden basım süreci ise alimin torunu Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal’a danışılarak yürütüldü.

Asım Cüneyd Köksal.

MEDİNE’DEKİ 11 SENEYE 11 KİTAP

M.Âsım Köksal’ın İslâm Tarihi serisini kaleme alması, 1955 yılında İtalyan tarihçi ve siyasetçi Leone Caetani’nin yalan ve iftira dolu İslâm Tarihi kitabına (Annali dell’İslam) reddiye yazmasından sonra oluştu. Köksal’ın beş yılda tamamladığı Caetani’ye Reddiye isimli iki ciltlik eser, kalbinde Peygamber Efendimiz’in hayatı hakkında temel bir eser yazma arzusu uyandırdı. Amacı, eseri en temel ve güvenilir kaynaklara dayandırarak, yabancı dillerde yazılmış yanlış ve tahriflerle dolu kitaplara ihtiyacı ortadan kaldırmaktı.

Köksal’ın 1964’ten vefat ettiği 1998 yılına kadar hayatını İslâm Tarihi ve bu minvaldeki çalışmalarının doldurduğunu söyleyen Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal, dedesinin yolculuğunu şöyle özetledi: “İlk adım olarak iki ciltlik muhtasar bir eser yazmayı planladı. Bu muhtasar iki cildin biri Mekke devrine, ikinci cildi ise Medine devrine ait olacaktı. 1966’da eserin ilk cildi basılınca kararından vazgeçerek Medine devrini geniş olarak kaleme almaya başladı. Eseri, Resulullah Aleyhisselam’ın Medine’de geçirdiği 11 seneye mukabil, 11 cilt olarak hazırladı. Günde en az 12 saat çalışmak ve her 2-3 senede bir cilt neşretmek suretiyle 1980 yılında Medine devrini tamamladı. 12 ciltlik bir takım meydana geldi.”

Mustafa Âsım Köksal.

TÜM SERİ SEKİZ CİLTTE TOPLANDI

İki cilt halinde yazılması düşünülen Mekke Devri’ni yeniden kaleme almak isteyen M.Âsım Köksal, 1987’de tek ciltlik Mekke Devri’ni altı, Caetani’ye Reddiye’yi de yedi cilde çıkararak seriyi 18 kitap haline getirdi. Eser, yıllarca bu şekliyle yayınlandı. Asım Cüneyd Köksal, Ketebe Yayınları’ndan çıkan sekiz ciltlik İslâm Tarihi’nin, müellifinin kaleminden çıkan son şekli olduğuna dikkat çekti. Reddiyenin de dahil olduğu kitabın eski halinden farklı olmadığını dile getiren Köksal; “İslâm Tarihi’nin ilk yazımını bitirdikten sonra, eline ilmî basımı yeni yapılan birkaç kaynak daha geçmişti. Yapacağı yeni bir yazım çalışmasında bunları da kullanmak ve böylece kitabının ilmî değerini artırmak istiyordu” diye konuştu.

DAKTİLODA YAZMAKTAN PARMAKLARI İNCELDİ

98 yılının yazını İstanbul’da torunu Asım Cüneyd Bey ile geçiren Köksal Hoca, kitabının düzenlemesinde kendisinden yardım aldı. Köksal o günleri şu sözlerle anlattı: “Merhum dedem eserin son ciltlerini müsveddesinden kendisi okudu, ben dizdim. Yıllar boyunca eski tarz sert daktilolarda çalışmaktan parmakları incelmiş, adeta derisi kemiklerine yapışmış gibiydi. Ahirete göçmeden önce çalışmasını tamamlamanın telaşındaydı. Ağustos ayının sonlarına doğru dizgiler tamamlandı ve Ankara’daki evine revan oldu, üç ay sonra da Hakk’a kavuştu. Bir taraftan o günleri özlemle anıyor ve keşke onunla biraz daha çok vakit geçirebilseydim, çalışmalarına biraz daha hizmet edebilseydim, eserinin son versiyonunun basıldığını dünya gözüyle görebilseydi, çok istediği Ahiret Yolculuğu’nu yazabilseydi de ben dizgisine yardımcı olsaydım diye düşünüyor, bir taraftan da ihlâslı âlimlerini unutmayan halkımızın alâkasından, kadirşinaslığından dolayı mutlu oluyorum.”







