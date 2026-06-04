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Köln Katedrali ziyareti ücretli olacak

Köln Katedrali ziyareti ücretli olacak

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Köln Katedrali.
Köln Katedrali.

Almanya’nın önemli simgelerinden olan ve yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Köln Katedrali’ni (Kölner Dom) ziyaret edecek turistlerden 1 Temmuz’dan itibaren giriş ücreti alınacak.

Köln Katedrali Yönetimi'nden (Kölner Domkapitel) yapılan yazılı açıklamada, temeli 1248’de atılan ve yapımı yaklaşık 632 yıl süren tarihi katedrali ziyaret ücretinin kişi başı 12 avro olarak belirlendiği ifade edildi. Bu kararın arkasında artan bakım, güvenlik ve işletme maliyetlerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, ibadet amacıyla gelen ziyaretçiler için girişin ücretsiz olmaya devam edeceği ve dua etmek isteyenlerin Köln Merkez Tren İstasyonu tarafındaki girişten ücretsiz olarak içeri girebileceği ifade edildi. Bu karar ülkede tartışmaya sebep olurken, yerel medyadaki haberlerde, katedralin herkes için açık kalması gerektiği savunuldu.



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