Konakpınar gençlik merkezi vatandaşları bekliyor

Altıeylül Belediyesi Konakpınar’da gerçekleştirmiş olduğu projeyle doğaseverleri buluşturuyor. Ormanın içerisinde bulunan tesiste doğa yürüyüşü yapabilir, ağaçların üzerinde bulunan macera parkında da hem çocuklarınız hem sizler keyifli bir zaman geçirme fırsatı bulacaksınız.
Altıeylül sınırları içerisinde bulunan tesiste, 10 adet 45 m² ahşap ev ve 2 adet 105 m² villa tipi odalarıyla göz dolduruyor. 8 odalı otel odasıyla da hizmet verecek olan Konakpınar Gençlik Merkezi toplam 33 dönüm arazi içerisinde restoran, çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru, macera parkı ve taş bina bulunuyor.
Konakpınar Gençlik Merkezi’nde gösterişten uzak bir tarzda dekora edilen odalarda ise klima, giysi dolabı, banyo, tuvalet ve mini buzdolabı bulunuyor. Doğa içerisinde bulunan tesiste meditasyon yapmak veya kısa gezilerle çevreyi dolaşmak oldukça keyifli. Konakpınar Gençlik Merkezi’nde tesise ait otopark bulunuyor. Böylece otomobili ile beraber seyahat eden misafirler rahatça araçlarını bırakacak yer bulabilirler.
Rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar; 0266 269 11 00 numaralı telefondan ulaşılabilir. Tekli oda kahvaltı dâhil 900 TL olup, 2 yataklı oda kahvaltı dâhil kişi başı 600 TL’dir. Konakpınar Gençlik Merkezi’nde öğle-akşam yemeği bulunmazken tesiste mangal yakmakta yasak.