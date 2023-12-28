Konakpınar gençlik merkezi vatandaşları bekliyor

, “Konakpınar Gençlik Merkezi ile ilgili olarak; önce hayal ettik, çok çalıştık ve böyle değerli bir eseri Altıeylül’ümüze kazandırdık. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin doğayla baş başa çeşitli aktivitelerle vakit geçirebileceği tesisimizde Balıkesirlileri ve il dışından gelen vatandaşlarımızı Konakpınar Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz”