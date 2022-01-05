Köpeklerini sokağa bırakıyorlar: 14 Ocak yaklaştıkça sayı artıyor​

Beslenmesi yasak hayvanlarının kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için tanınan süre 14 Ocak’ta doluyor. Kayıt yaptırmak istemeyen köpek sahipleri, hayvanları sokaklara salmaya başladı.

İstanbul’da hayvanların bırakıldığı Göktürk ve Çatalca’da sokağa bırakılan hayvanların sayısında gözle görülür artış olduğu belirtiliyor. Üstelik bu köpekler arasında saldırganlığı ile tanınan pitbull cinsi köpekler de var. Kaderine terk edilen hayvanlar yiyecek bulamayınca ahırlara ve kümeslere saldırmaya da başladı.

AHIRIMA SALDIRDILAR

Çatalca’ya bağlı İnceğiz Mahallesi’nin muhtarı Ahmet Aktaş, köye terk edilen köpeklerin sayısının arttığını doğruluyor. Aktaş, “Köpek sahipleri çoğaltıp satamayacakları için onları dışarı bırakıyor. Ben sokak köpeklerine 20 koyunumu feda ettim. En son bir hafta önce kapalı olan ahırıma girip koyunlarımı parçaladılar. Sadece benim hayvanlarıma değil, köyden birkaç çiftçiye de zarar verdi. İnsanlara saldıran henüz olmadı. Genellikle mesire alanlarına salıyorlar. Yiyecek bir şey bulamayınca köye çıkıyorlar” diye konuştu.

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Kayseri’de yasaklı ırk 2 köpek de barınaklara götürüldü.

SAYILARI ARTACAK

Yıllardır köpek meselesinin kısır döngü haline geldiğini belirten Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar, “Yasa 2008’de çıktı. Uygulanmadığı ve önüne geçilmediği için bu ırklar kontrolsüz şekilde herkesin elinde. Yasak olmasına rağmen satılmaya devam ediliyor. Bunun önüne geçlmezse sokakta sayıları daha fazla artacak. Her yerde satışı var. Ve kimin ne için aldığına bakılmadan satılıyor. Bu hayvanın suçu mu? Bu hayvanların üretimi engellenemedi. Bölge olarak son zamanda kötü durumdayız, son beş günde ormandan beş tane yasaklı ırk aldık. Hatta birini de 31 Aralık gecesi bulduk. Muhtemelen daha da artacak. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyor. Bazı insanlar bakmak istiyor fakat kısırlaştırma maliyetleri çok yüksek. Kısırlaştırma yapamayan insanlar var. Belki süreyi biraz uzatarak çözümler bulunabilir” dedi.

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YÜZDEN FAZLA YASAKLI IRK ALDIK

Yasaklı ırkların satışlarının devam ettiğini kaydeden Sayar, “Satışı yasaklanmalı. Bazı ailelere kısırlaştırma desteği verilmeli. Kısırlaştırma maliyetleri 3-4 bin lira. Sokakta olan köpekleri tespit etmek çok zor. Sokaklara atılan çok köpek var. Hayvanları kısırlaştırılmak yerine ormana atıyorlar. Aç kalınca yerleşim yerlerine geliyorlar. Şu ana kadar ormanlardan 100’den fazla yasaklı ırk aldık” diye konuştu.

Eren B.’ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Kurallara uymayana anında ceza