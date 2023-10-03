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Hayat

Korkut Ata’nın çadırı Şuşa’da kurulacak

Uluslararası Sinema Derneği’nin hayata geçirdiği, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek. Türk dünyasını sinema çatısı altında birleştiren ve her yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirlerde düzenleniyor.

Sevda Dursun
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Şuşa’da Türk yapımı “Yıldız Tozu” ve “Hep Otuz Üç Yaşında” yarışacak.

Şuşa’da Türk yapımı “Yıldız Tozu” ve “Hep Otuz Üç Yaşında” yarışacak.

Festival, bu yıl ise Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan tarihî şehri Şuşa’da 8-11 Ekim’de yapılacak. Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın himayesindeki festivalin ana etkinlikleri başkent Bakü’de, sanatçıların katılımıyla düzenlenecek etkinlikler ise Şuşa’da olacak.


TÜRKİYE’DEN İKİ FİLM YARIŞACAK

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivaliyle, Türkçe’nin farklı lehçelerinde filmlerın üretilmesi, Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarının sinema alanındaki dayanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl festivalde Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarından 32 film yarışacak. Ülkemizi kurmaca ve belgesel film dallarında iki yapım temsil edecek. Yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in yaptığı Mustafa Kutlu’nun aynı isimli hikâyesinden uyarlanan “Yıldız Tozu” kurmaca, Murat Pay’ın yönettiği “Hep Otuz Üç Yaşında” filmi ise belgesel dalında ödül için yarışacak. Sektör temsilcilerinin yer alacağı programlarda, yapım hazırlığında olan film projeleri sunum yaparak ortak yapımcı arayacak.


#kültür sanat
#Şuşa
#sinema
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