Korkut Ata’nın çadırı Şuşa’da kurulacak

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivaliyle, Türkçe’nin farklı lehçelerinde filmlerın üretilmesi, Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarının sinema alanındaki dayanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl festivalde Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarından 32 film yarışacak. Ülkemizi kurmaca ve belgesel film dallarında iki yapım temsil edecek. Yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in yaptığı Mustafa Kutlu’nun aynı isimli hikâyesinden uyarlanan “Yıldız Tozu” kurmaca, Murat Pay’ın yönettiği “Hep Otuz Üç Yaşında” filmi ise belgesel dalında ödül için yarışacak. Sektör temsilcilerinin yer alacağı programlarda, yapım hazırlığında olan film projeleri sunum yaparak ortak yapımcı arayacak.