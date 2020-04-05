Koronadan sonra dünya

Henüz kontrol altına alınamayan Kovid-19 hayatı ve ekonomileri tehdit ediyor. Dünya, son 100 yıldaki en büyük üçüncü küresel ekonomik krizin tetikleyicisi olan korona virüsünün etkilerini en aza indirmek için seferber olmuş durumda. Şimdi, çağın salgını Kovid-19 sonrasında neler olacağı merak konusu. Z Raporu dünyayı, gündemi ve ekonomiyi esir alan küresel pandemiyi, tüm yönleri ve geleceğe yönelik muhtemel etkileriyle kapak dosyasına taşıdı. Korona virüs salgını, borsaların çakılmasına, petrol fiyatlarının sert düşmesine, binlerce uçusun iptal edilmesine, tur ve etkinliklerinin ertelenmesine yol açtı. Sosyal izolasyon nedeniyle evlere kapanan insanların bir yere gitmemesi, alışveriş yapmaması ve para harcamaması piyasaları endişelendiriyor.

EKONOMİDE TAHRİP GÜCÜ YÜKSEK BOMBA

Hayatımızı tehdit etmenin yanı sıra insan aktivitelerinin kısıtlamasına sebep olması nedeniyle salgın, ekonomiler açısından tahrip gücü yüksek bir bomba etkisi yaratıyor. Ölümcül ve yıkıcı virüs, 10 yıl önceki küresel finansal krizin etkilerini hala atlatamamış dünya için çok daha zorlu yeni bir sürece işaret ediyor. Z Raporu’nun yeni sayısında korona virüsünün yıkıcı etkileri, geleceği yakınlaştıran teknolojik sonuçları, alınan ekonomik tedbirler ve çözüm yolları ayrıntılarıyla ele alınıyor.

PETROLÜN ÜZERİNDE KAPKARA BULUT VAR

Uzunca bir süredir stabil seyreden petrol piyasası, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle çalkantılı bir döneme girdi. OPEC+'nın üretim kısıntısı konusunda uzlaşmaya varamaması neticesinde Suudi Arabistan ile Rusya’nın başlattığı yeni fiyat ve pazar payı savaşıyla petrol fiyatları bir anda çakıldı. Devamında piyasalarda endişe verici bir ‘kara pazartesi’ yaşandı; borsalar çöktü, şirketler milyarlarca dolar kaybetti. Korona günlerinde bu savaşın ne kadar sürdürülebileceği ve sonuçlarının nerelere varabileceği ise büyük bir muamma olarak ortada duruyor. Petrol savaşları nereye varacak? Fiyatlar nerede denge bulacak? Türkiye enerji piyasası ve genel olarak ekonomisi süreçten nasıl etkilenecek? Z Raporu sayfalarında yer alan kapsamlı analiz, enerji dünyasının yakın bir zamanda nasıl şekillenebileceğine dair derinlikli ipuçları sunuyor.

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HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞSAK DÜNYA DURUR MU?

Korona salgını sonrası dünyada büyük bir paradigma değişimi bekleniyor. Günümüzde zaten tam zamanlı çalışmanın daha az saatlerle yapılması konuşuluyordu. Dijitalleşme, yapay zeka gibi gelişmeler personelin çalışma koşullarını da etkiliyor. Şimdi evden çalışma, bulunduğun yerden çalışma gibi seçenekler konuşulur oldu. Öncü fikirler ve trendlere yer verilen Z Raporu dergisi, çarpıcı bir konuyu daha gündeme taşıyor: ‘Haftada 4 gün çalışsak dünya durur mu?’

UZMANLAR VİRÜS SONRASI İLK FOTOĞRAFLARI ÇEKTİ

Gündeme ilişkin sıradışı yorumlarıyla gelişmelere açıklık getiren Z Raporu’nun güçlü kalemleri Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, Nisan sayısında ağırlıklı olarak korona virüsün ekonomiye etkilerini kaleme aldılar,