Koronavirüs online terapiye olan talebi arttırdı: Temizlik takıntısı ve panik atak başı çeken şikayetler

Doktoruna yüz yüze ulaşamayan danışanlar için online terapi en sık kullanılan yöntemlerden biri.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası eve kapanan vatandaşlar için 'online psikolojik terapi' dönemi başladı. Eve kapandıkları ve için kaygıları artan insanlar çaresizce beklemekte. Doktoruna yüz yüze ulaşamayan danışanlar için son derece yararlı ve etkili olan online terapiye ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında bir hayli arttı. Terapistlerin internet üzerinden danışmanlık ve destek verdikleri bu sistem, kaygılarını kontrol edemeyen insanlar için sosyal izolasyon döneminde sarıldıkları bir umut oldu. Birçok belediye de evden çıkamayan vatandaşlarının kaygılarını gidermek için bünyesindeki psikologlarla online terapi vermeye başladı.

Ücretsiz terapi veren psikologlar var

Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıktığı günden bu yana ‘Korku Salgını’ araştırmasını başlatan Ruh Sağlığı Derneği, vatandaşın kaygısının günden güne arttığını ortaya koydu. Korku Salgını araştırması sonrası Ruh Sağlığı Derneği internet sitesi üzerinden online terapi başlattıklarını ifade eden Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül, ücretsiz olarak gönüllü hizmet veren psikologlar olduğunu hatırlattı. Ücretsiz terapi veren psikologların listesine ise derneğin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül

Sağlıklı kaygı mücadelede motivasyon sağlıyor

İnsanların sosyal izolasyon döneminde kaygılanmasının gayet normal olduğunu söyleyen Akgül, aşırı kaygının ise abartılı olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sağlıklı kaygı bizi tehlike ve risklere karşı, hastalıklara karşı teyakkuzda bırakır. Mücadelede motivasyonumuzu yükseltir ama sağlıksız kaygı iki şey yapar. Bir, var olan durumu inkar etmemizi sağlar. ‘Bana bir şey olmaz’ der. İki, aşırı kaygıya neden olur. El yıkama hastalığından tutun da kalabalığa girememe, kendisini odaya kilitleme, aile üyeleriyle görüşmeme gibi birçok durumu ortaya çıkartır.

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Bunun üstesinden ancak yaşadıkları durumunun ne kadar normal ve anormal olduğunun farkına vararak gelirler. Bunun için sitemizde ücretiz bir testimiz var. Testin sonucuna göre psikolojik destek alıp almamalarını görmüş olurlar” dedi.

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Koronavirüs yardım taleplerini arttırdı

Yaklaşık dört senedir online terapiler veren Klinik Psikolog Enise Akgül ise koronavirüs ile gelişen süreç içerisinde danışanların takibini online devam ettirmekle beraber yeni hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

Klinik Psikolog Enise Akgül

Koronavirüs ile kaygı, korku, endişe duygusu ile baş etme noktasında yardım taleplerinde artış olduğunu belirten Akgül, “Temizlik ve hijyen uyarılarının tetiklediği obsesif kompulsif durumlar ve panik atak da başvuru nedenleri arasında yer alıyor. Evde eş ve çocuklarla aynı ortamda sürekli bulunmanın oluşturduğu stres ve depresif duygulanım, kaygı bozuklukları ve OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), hasta şikayetlerinde başı çekiyor. Dünya ve ülke gündemini sürekli takip etmek bu olumsuz duygulanımları, çaresizlik duygusunu ve kurban duygulanımını beraberinde getiriyor. Şükür ki tedbirini alarak sakinliğini muhafaza eden büyük bir grup var. Evde üretken, faydalı ve kaliteli zaman geçirmek üzerine yapılan yayınları çok kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.

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Dijital platform duygu geçişini bir parça engelliyor

Seansların genellikle 45- 50 dakika sürdüğüne dikkat çeken Akgül, “Bir danışan ile ilk kez online da karşılaştıysanız, bağ kurmak, güven ilişkisini oturtmak ve iş birliği sağlamak yüz yüze seansa oranla biraz daha uzun sürebiliyor. Çünkü dijital platform duygu geçişini bir parça engelliyor. Bu engelin dışında tabii ki rahatlama sağlanıyor. Bu terapiye devam etmekle de çok ilgili. Bir kere yapılan seansın faydası değişken olabilir” ifadelerini kullanarak ekledi:

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“Ev ortamı, gerekli koşullar sağlandığında online terapi için gayet uygun. Sessiz sakin ve yalnız olunan bir ortamda iseniz, internet bağlantınız iyiyse ve kulaklık/mikrofon kullanımınız varsa, alt yapı için uygun program kullanılıyorsa online terapi için gerekli şartlar sağlanmıştır diyebiliriz.”

Danışanlar en çok koronavirüs dolayı oluşan kaygı ve temizlik takıntısı ile online terapilere başvuruyor.

Yetkin olmayan kişilere dikkat

Online terapilerle ilgili kar amaçlı pek çok yetkin olmayan kişiye dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Akgül, “Lütfen CV’sini okumadığınız bir uzmana gitmeyiniz. Bu günlerin geçiciliğine inanarak, tedbir ve takdir dengesinde, etrafimızda panikleyen değil sakin ve olumlayan insanlara daha çok kulak vererek bu süreci ruh sağlığımızı muhafaza ederek geçirebiliriz. Kâmil insanların 40 gün halveti zorunlu olarak önümüze çıktı, nasıl değerlendireceğimiz bize kalmış” dedi.

Hepimiz aynı gemideyiz

Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal

İnsanların evlerine kapandığı ve tüm aile fertlerinin bir arada olduğu bir süreçte online terapinin verimli olmayacağına inanlar da var. Terapi merkezlerinin seansler için özel olarak dekore edildiğini ve fiziki koşulların tamamen danışanın rahat edebileceği şekilde olduğunu belirten Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal, ev ortamında bunun mümkün olmadığını söyledi. Kendi mesleki tecrübelerinden yola çıkarak da online terapilerin sohbet havasında geçtiğini anlatan Ünal, “Psikoterapi anlamında çok fazla online terapi yapıldığını düşünmüyorum. Ayrıca şu an koronaviüs salgını nedeniyle her alanda top yekün frene bastık. Bu insanların her alanına yansıyor. Sosyal medyadaki renkli içerikler, mutlu insanlar karşısında hastalar psikolojilerini daha kötü hissedebiliyordu. Ancak şu an herkes de piskolojik olarak bir etkilenme var. Hatta OKB hastaları ‘şimdi herkes OKB’li oldu. Herkeste temizlik takıntısı başladı’ diyor. İnsanların kötü hissetmesi normalleşti gibi” dedi.

FOTOĞRAF 12 Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın 10 etkili yolunu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. 1 - Ellerinizi 20 saniye ovarak yıkayın Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birinin el temizliğine dikkat etmek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Ellerinizi sık sık, bol su ve sabunla, en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamayı asla ihmal etmeyin. Antiseptik ya da antibakteriyel içeren sabun kullanmanıza gerek yok, normal sabun yeterli gelecektir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiklerinden faydalanın.” 2 - Minimum yüzde 60 olsun “El hijyeninde kullanılan ürünlerin dezenfektan özelliğe sahip olması için minimum yüzde 60 alkol içermeleri gerekiyor” uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar el antiseptiğinin dışında yüzde 80-90 oranında alkol içeren kolonyaların da el hijyeninde etkili olduğunu vurgulayarak, “Ancak bu ürünler ellerinizi su ve sabun temizliğinden daha fazla korumaz. Dolayısıyla ellerinizi sık sık bol sabunlu suyla iyice ovarak yıkamanız çok önemli” diyor. 3 - 3 bölgeye temas etmeyin Koronavirüs öksürük ve hapşırık nedeniyle ortama yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşıyor. Ayrıca solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan ağız, burun veya gözlere değdirilmesi de çok riskli. Bu nedenle kirli ellerinizle; göz, burun ve ağzınıza temas etmemeye özen gösterin. 4 - En az 3-4 adım mesafe koyun Öksürük veya hapşırıkla çevreye yayılan damlacıklar havada 3 saat asılı kalabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının, mecbursanız ağız ve burnunuzu kapatın. Selamlaşmak için tokalaşmayın, sarılmayın ve öpüşmeyin. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar ayrıca insanlarla iletişim kurarken en az 3-4 adım (1.5 metre) mesafe uzakta durmayı alışkanlık haline getirmeniz gerektiğine dikkat çekiyor. 5 -Sadece bir kez kullanın Öksürme ve hapşırma sırasında; ağzınız ile burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendiliniz yoksa dirsek içinden faydalanın. 6 - 10’ar dakika havalandırın Evde geçirdiğimiz zaman arttığı için bol bol havalandırma işlemi yapmak da tedbirler arasında yer alıyor. Virüsler kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığı için bulunduğunuz ortamı her saat başı 10-15 dakika boyunca havalandırmanız da almanız gereken diğer önemli önlemler arasında yer alıyor. 7 - Günde bir kez mutlaka temizleyin Koronavirüs yüzeylerde saatler, hatta günlerce canlı kalabilme özelliğine sahip. Virüsün bulaşmaması için kapı kolları, armatürler ve lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri her gün bol su ve deterjanla, dezenfekte edici özelliğe sahip ürünlerle temizleyin. 8 - 60 – 90 derecede yıkayın Vücudumuzla temas eden kıyafetlerinin temizliği de bu süreçte önem arz ediyor. Koronavirüs solunum sekresyonu ile bulaşmışsa, kıyafetlerimiz üzerinde de birkaç saat canlı olarak kalabiliyor. Bu nedenle dışarıdan eve geldiğinizde kıyafetlerinizi hemen değiştirin ve 60-90 derece gibi yüksek ısıda deterjanla yıkayın. 9 - En az 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin Bağışıklık sistemimizi güçlü kılan en önemli etkenlerin başında, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemini koruyan antioksidanlar olan A, C, E, D vitaminleri, selenyum, çinko ve demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinleri dengeli ve yeterli almaya özen gösterin. Her gün 3-5 porsiyon sebze-meyvenin yanı sıra; D vitamini içeren süt, yoğurt ve peynir gibi besinleri, protein içeren besinleri ve baklagilleri yine düzenli olarak tüketmeniz çok önemli. 10 - En az 2 litre su şart! “Günde en az 2 litre ve sık sık su içmeyi ihmal etmeyin”diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar su içmenin önemini şöyle anlatıyor: Bu sayede virüsün üst solunum yolunda kalma süresini kısaltabilirsiniz. Su içmek ayrıca bağışıklık sistemine de destek oluyor. Ancak sıcak içeceklerin virüsü öldürecekleri yanılgısına ise kapılmayın. Çünkü yüksek ısıdaki içecekler virüsü yok etmedikleri gibi, ağız ve boğaz mukozasında hasar oluşturabiliyor, bunun sonucunda da yarar sağlamak yerine zarar verebiliyor.” 20 saniye, 2 litre, 60 derece, 1.5 metre... Koronavirüs için hayati sayılar Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsle ilgili bilim insanlarından tedaviye yönelik umut veren haberler geliyor. Araştırmalar tüm yoğunluğuyla devam etse de, koronavirüse (Covid -19) karşı korunma yöntemlerini uygulamak yaşamsal öneme sahip. Uzmanların her fırsatta dile getirdikleri korunma önerilerinin etkili olmasında, bunların süre ve sıklığına dikkat etmek ise kilit rol üstleniyor! Örneğin; elleri 20 saniye boyunca yıkamak, sosyal ortamda en az 3-4 adım mesafesini korumak gibi! Peki, koronavirüse karşı hangi önlemleri hangi sıklıkta ve ne kadar süre yapmalıyız? İşte 10 etkili yol, önemli öneriler ve uyarılar. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Aylardır dillerden düşmeyen koronavirüs, birçok salgın gibi tehlikeli olmakla beraber can almaya devam ediyor. Koronavirüsten önce de konuştuğumuz çeşitli salgınlar vardı. Bunlardan birisi de herkesi yatağa düşüren domuz gribin bir türevi olan H3N2 virüsüydü. Halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş ve daha sonra ortaya çıkan öksürük gibi belirtiler gösteren H3N2’ün tedavisinde uzmanlar, antibakteriyel özelliği olan zeytin yaprağı ve çayının bolca tüketilmesini sıklıkla tavsiye etmişti. H3N2 ve koronavirüsün belirtilerinin benzemesi, zeytin yaprağının şifa verici özelliğini yeniden akıllara getirdi. Kullanım alanı oldukça geniş olan zeytin yaprağını çay şeklinde tüketilmesi tavsiyesinde bulunan uzmanlar, sabahları bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor. Adı Kur'an-ı Kerim’de geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağının hastalıklara karşı gücü halk arasında da bilindiği için uzun yıllar ilaç olarak kullanıldı. Hatta 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınına karşı kullanıldığı da bilinmekte. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ise zeytin yaprağının, 21’inci yüzyılın en önemli doğal antimikrobiyal, antiviral etkiye sahip bir bitki olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmalara göre zeytin yaprağı, 101 madde içeriyor. 2005 yılında Avustralya'da yapılan bir çalışma, zeytin yapraklarındaki antioksidan kapasitesinin, vitamin C'de bulunandan 5 kat fazla, yeşil çay ve üzüm çekirdeğindekinden de 2 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda bu çalışma, zeytin yaprağı ekstraktında bulunan antioksidanların, üzüm çekirdeği ve vitamin E'de bulunan antioksidanlardan, zararlı serbest radikalleri uzaklaştırması bakımından çok daha güçlü olduğunu tespit etti. Zeytin yaprağı, anti-fungal, anti-viral ve anti-bakteriyel bileşiklerce zengindir. Zeytin yaprakları, zeytin yağında bulunan kimyasal bileşiklerin aynısını içermektedir hem de kalorisiz! Vücuttaki yağ bezelerini ve tümörleri eritir, gelişmesini engeller. Safra taşı ihtimalini azaltır. Pankreas salgısını uyarır. Çocuklarda kemik gelişimine yardım eder. Osteoporozu önleyicidir. Ödem oluşmasını önler. Astım, kolon kanseri, prostat, menopoz, göğüs kanseri riskini düşürür. Sinir sıkışmasının giderilmesinde etkilidir. Kulak enfeksiyonlarında, Hepatit A,B,C de etkilidir. Zonaya iyi gelir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan zeytin ağacı çayının fayları ise şöyle: Sindirim sistemini korur Merkezi sinir sistemini korur Mikroorganizma büyümesini engeller Kanser riskini azaltır İnflamasyon riskini azaltır Ağrı uyarıcılarını azaltır Oksidasyon veya hücre hasarını önler Kilo vermeye yardımcı olur Kalp sağlığına yardımcı olur Kan basıncını düşürür Tip 2 diyabetin tedavisinde yardımcı olur Şeker hastalığı tedavisinde yardımcı olur Serbest radikalleri yok eder Bağışıklık sistemini güçlendirir Uçuklarla savaşır İltihabı azaltır Herpes kopmalarına yardımcı olur Beyni Alzheimer ve Parkinson’a karşı korur Kolesterolü düşürür Kemik iltihaplanmalarını azaltır Genetik hasarı önlemeye yardımcıdır Bakteri ve mantarları öldürür Yaşlanmadan kaynaklı cilt hasarlarını ve kırışıkları önleyerek, cildin nemlenmesini sağlar Yaraları daha hızlı iyileştirme özelliği vardır Diş ağrısını geçirebilir Tokluk hissi vererek yemek yeme isteğini azaltır Zeytin yaprağının vücudun direncini bu denli korumasının altında zeytin ağaçlarının dünyadaki en dayanıklı ağaçlardan bir olması yatıyor. İki bin 500 yıla kadar yaşayan zeytin ağaçları, bu uzun süreli yaşamlarını büyük ölçüde, kendilerine hastalık ve zararlılara karşı direnç kazandıran oleuropein adlı bir madde üretmelerine borçlu. Yüzyıllardır halkın vazgeçilmez şifa kaynağı: Virüs türlerine karşı da etkili Kahvaltılarda severek tükettiğimiz zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağı bitkisel tedavide kullanılıyor ve uzmanlar tarafından da sıklıkla tavsiye ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten önce ortaya çıkan salgınlardan biri olan H3N2 virüsüne karşı dirençli olunmasını yardımcı olması ile bilinen zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da kullanıldığı bilinmekte. Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklet tikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor. BiP'te paylaş

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