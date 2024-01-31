Kötü kokular yayılınca fark ettiler! Evden üç kamyon çöp ve atık çıktı

Eyüpsultan’da oturduğu daireyi temiz kullanmadığı şikayeti üzerine evden çıkartılan yaşlı adam bir senedir arabada yaşamaya başladı. 72 yaşındaki Yavuz Menekşe, psikolojik bozukluk yaşadığı için arabasını sokaktan topladığı çöplerle doldurduğunu söyledi. Mahalle sakini Arif Arslan "Gelen giden ondan rahatsız oluyor. Kadınlar ve çocuklar arabada uyuyan birini görünce korkup kaçıyor” şeklinde konuştu. Yaşlı adam belediye ekiplerinden yardım istediğini ifade etti.