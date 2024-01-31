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Hayat

Kötü kokular yayılınca fark ettiler! Evden üç kamyon çöp ve atık çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ekipler, daha önce 4 kez temizlenen çöp evi beşinci kez temizledi. Komşuların kötü koku şikayeti üzerine iki günlük süren çalışmanın ardından ekipler, evden üç kamyon dolusu çöp çıkardı.

15:31 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:32 - 31/01/2024 Çarşamba
IHA
Aydın/ Nazilli
Aydın/ Nazilli

Aydın'da ekipler, Zafer Mahallesi’nde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evini 5'inci kez temizledi. Zafer Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi. Komşularının ihbarı üzerine 5'inci kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı.


Temizlik iki günde tamamlandı

Şikayet üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kötü koku nedeniyle temizlik esnasında güçlük çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışmalarını 2 günde tamamladı.





#Aydın
#hayat
#Çöp ev
28 dakika önce
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