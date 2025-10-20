Yeni Şafak
Kreşte akılalmaz olay: Öğretmen 3 yaşındaki çocuğu ısırdı

Kreşte akılalmaz olay: Öğretmen 3 yaşındaki çocuğu ısırdı

14:5320/10/2025, Pazartesi
AA
Edirne'deki bir özel kreşte 3 yaşındakini kızının öğretmen tarafından ısırıldığını iddia eden baba şikayetçi oldu. Kreşte inceleme başlatıldı.

Edirne'deki bir özel kreşte 3 yaşındaki kızının öğretmeni tarafından ısırıldığını öne süren baba şikayetçi oldu. İddiaya göre, kızını kreşten almaya giden Y.K, kızının ağladığını fark etti.


Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.


İnceleme başlatıldı

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.


Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

