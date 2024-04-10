Kronik hastalara tatlı uyarısı

Çağın en önemli hastalıkları arasında yer alan kansere karşı, kişinin ve tümörün genetik özelliklerine göre tedavi seçiminin belirlenmesi anlamına gelen kişiselleştirilmiş kanser tedavisi, hastaların umutlarını arttırdı. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmesiyle kişiye ve tümöre özel tedavi yöntemiyle şifa bulan hastalara sık rastlanılmaya başlandı. Kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Tuğçe Boztepe de meme kanserini kişiye özel tedaviyle yenen hastalar arasında yer alıyor. Meme kanserine yakalanan kişisel gelişim uzmanı Tuğçe Boztepe, doktorunun kendisine uyguladığı kişiye özel tedaviyle 5 yılın ardından sağlığına kavuştu.