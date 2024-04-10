Kronik hastalara tatlı uyarısı

Florance Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Mert Palabıyık, “Uzun süre aç kalma sonrası mideye aşırı yüklenme çarpıntı, kalp damar hastalıkları, tansiyon yüksekliğine sebebiyet verebiliyor. Risk altındaki kişilerde ise kalp krizi riskini artırıyor. Özellikle şeker hastalarında şeker krizleri gerçekleşebiliyor. Bunun için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şeker hastaları şeker ve karbonhidrat tüketimine, kalp damar ve hipertansiyon hastaları tuzlu, ağır yemeklere dikkat etmeli. Özellikle ritim bozukluğu olan hastalarımızın aşırı tuzlu gıdaları yememesi lazım.” dedi.
Arşiv.
#Sağlık
#Tatlı
#Hastalık
1 saat önce