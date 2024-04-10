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Hayat

Kronik hastalara tatlı uyarısı

Bayramın ilk gününde hamur işi ve tatlı ikramlarıyla donatılan masalara karşı, uzmanlar uyardı.

Saliha Engin
04:00 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:49 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Florance Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Mert Palabıyık, “Uzun süre aç kalma sonrası mideye aşırı yüklenme çarpıntı, kalp damar hastalıkları, tansiyon yüksekliğine sebebiyet verebiliyor. Risk altındaki kişilerde ise kalp krizi riskini artırıyor. Özellikle şeker hastalarında şeker krizleri gerçekleşebiliyor. Bunun için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şeker hastaları şeker ve karbonhidrat tüketimine, kalp damar ve hipertansiyon hastaları tuzlu, ağır yemeklere dikkat etmeli. Özellikle ritim bozukluğu olan hastalarımızın aşırı tuzlu gıdaları yememesi lazım.” dedi.


Kansere karşı yeni güç! "Kişiye özel tedavi" hastalara umut oluyor

Çağın en önemli hastalıkları arasında yer alan kansere karşı, kişinin ve tümörün genetik özelliklerine göre tedavi seçiminin belirlenmesi anlamına gelen kişiselleştirilmiş kanser tedavisi, hastaların umutlarını arttırdı. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmesiyle kişiye ve tümöre özel tedavi yöntemiyle şifa bulan hastalara sık rastlanılmaya başlandı. Kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Tuğçe Boztepe de meme kanserini kişiye özel tedaviyle yenen hastalar arasında yer alıyor. Meme kanserine yakalanan kişisel gelişim uzmanı Tuğçe Boztepe, doktorunun kendisine uyguladığı kişiye özel tedaviyle 5 yılın ardından sağlığına kavuştu.



#Sağlık
#Tatlı
#Hastalık
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