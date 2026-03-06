Kuba Camii kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da en ilk sıralarda yer alan Bağcılar’da konutların yanında okullar ve ibadethaneler de yıkılarak daha güçlü şekilde inşa ediliyor. Bu kapsamda riskli olduğu için kısa bir süre önce yıkılan Kirazlı Mahallesi’ndeki Kuba Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise “Belediye olarak riskli camilerimizin projesini yapıyoruz, yıkımını gerçekleştiriyoruz ve hafriyat alımını yapıyoruz. Temelini de atıyoruz. 45 cami daha var belirli periyotlarla bunları da kentsel dönüşümle ilçemize kazandıracağız. Süreci cami derneğimizle birlikte takip ediyoruz” şeklinde konuştu. Aynı anda 759 kişi ibadet edebilecek Konuşmaların ardından ilçe yöneticileri birlikte butona basarak Kuba Camii’nin temeline ilk harcı attı. Toplam 1416 metrekarelik alana inşa edilen camide bordum kat, zemin kat, mahfil katı ve harim alanı yer alıyor. Zemin kat içinde mescit ve abdesthaneler bulunuyor. İnşaat tamamlandıktan sonra açılacak olan camide aynı anda 759 kişi ibadet edebilecek. Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin katkılarıyla yapılacak yeni caminin temel atma törenine; Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Mikail Çakır, meclis üyeleri, birim müdürleri, din görevlileri, muhtar ve mahalle sakinleri de katıldı.