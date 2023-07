Küçük Prens üç boyutlu yolculuk yapıyor

Dünyanın en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan Küçük Prens, çoğunuzun bildiği gibi sevgi, bağlılık, dostluk, sorumluluk, saflık, masumiyet, güven ve alçak gönüllülük gibi erdemler etrafında gelişen yirmi yedi bölümden oluşuyor. Sahra Çölü’ne düşen bir pilotun Küçük Prens ile karşılaşması ile başlıyor. Gördüğü yedinci gezegen olan Dünya’ya gelene kadar, yalnız yaşayan insanların gezegenlerine seyahat ediyor Küçük Prens. Uğradığı her bir gezegende tek bir yetişkin yaşamaktadır. Onları tanımak, uğraşlarını öğrenmek için onlara sorular sorar. Küçük Prens’in altı ayrı gezegene yaptığı gezilerde, altı ayrı yetişkin yaşam biçiminin eleştirisi yapılır. Kralın gezegeni, otorite tutkusunu; sanatçının gezegeni, kendini beğenmişliği; sarhoşun gezegeni, umutsuzluğu; iş adamının gezegeni, amaçsızca sahip olma tutkusunu; fenercinin gezegeni sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu; coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder. Yedinci ve son gezegen ise geride bıraktığı altı gezegenden çok daha farklıdır. Küçük Prens, yedinci gezegeni dünyayı ise şöyle tarif eder: “Sıradan bir gezegen değil Dünya! Yüz on bir kral, yedi bin coğrafyacı, dokuz yüz iş adamı, yedi buçuk milyon içkici, üç yüz on milyon da kendini beğenmiş var orada; bu da aşağı yukarı iki milyar büyük adam eder!”