Kudüs’ün günlük yaşamı karelerde

Nurettin Boydak, uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu söylediği sergiyi şu sözlerle anlattı: “Filistin gibi zor coğrafyalar için 5 yıl uzun bir süre. Bölgeye gidip gelmenin yanı sıra çekim yapmak da çoğu zaman sıkıntılı. Özellikle Kudüs’te yaptığım gece ve panoramik çekimlerde birçok kez özel izin gerekti. Çok defa askerlerin tacizine uğradık. Telefon çekimlerine bir şey denilmiyor ama fotoğraf makinesiyle çekim oldukça zor. Bu yüzden sergi açmamız biraz zaman aldı.”