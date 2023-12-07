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Hayat

Kudüs’ün günlük yaşamı karelerde

Esenler Belediyesi, İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı katliamlara dikkat çekmek için “Dünyanın Vicdanı Kudüs” sergisini açtı. Sanatçı Nurettin Boydak, Kudüs’e son beş yılda yaptığı ziyarette çektiği 40 fotoğrafın bulunduğu sergide, Filistin halkının gündelik yaşamını izleyicilerle buluşturdu.

Halime Kirazlı
04:00 - 7/12/2023 Thursday
Güncelleme: 01:36 - 7/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Nurettin Boydak, uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu söylediği sergiyi şu sözlerle anlattı: “Filistin gibi zor coğrafyalar için 5 yıl uzun bir süre. Bölgeye gidip gelmenin yanı sıra çekim yapmak da çoğu zaman sıkıntılı. Özellikle Kudüs’te yaptığım gece ve panoramik çekimlerde birçok kez özel izin gerekti. Çok defa askerlerin tacizine uğradık. Telefon çekimlerine bir şey denilmiyor ama fotoğraf makinesiyle çekim oldukça zor. Bu yüzden sergi açmamız biraz zaman aldı.”

ZEYTİN DALI DA SERGİLENİYOR

Boydak, sergiye İsrail terörü nedeniyle tüm dünyanın Filistin halkının yanında yer aldığı, Filistin’in de kalbinin Kudüs olduğu için “Dünyanın Vicdanı Kudüs” ismini verdiklerini dile getirdi. Sanatçının Kudüs’ten getirdiği zeytin dalları da bölgeden bir iz olarak eserler arasında sergileniyor. “Dünyanın Vicdanı Kudüs” sergisi 13 Aralık’a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkez’inde görülebilecek.



#sergi
#Esenler Belediyesi
#Filistin
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