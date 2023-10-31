‘Kültür kentler’ geleneği yaşatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı şehirlerde uygun alanlar belirleyecek ve bu alanları girişimcilere tahsis edecek. Oluşturulacak kültür kentlere yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Kültür kentlerin kültürel altyapısının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modelinin işlevsel olmasına dikkat edilecek. Ayrıca kentler farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlara sahip olacak. Uygulama ile kültür yapılarının sosyal hayatın bir parçası olarak ev işten sonra üçüncü mekân olarak benimsenmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra kitapçılar çarşısı, kitabevleri, sahaflar ile geleneksel sanatların yapılması için mekânsal destek sağlanacak. Bu uygulamalar ile usta-çırak yöntemiyle devamlık da sağlanacak.