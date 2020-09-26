Kuruluş Osman yeni sezon fragman: Savaş sahneleri çok konuşulacak

Kuruluş Osman'dan nefesleri kesecek yeni sezon tanıtım fragmanının ikincisi yayınlandı.

ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanı adeta nefesleri kesti. Kuruluş Osman 2. sezon fragmanında, " Öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt ile..." sözleri damga vurdu.

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Kadorsuna kattığı isimlerle de son günlerde çok konuşulan dizinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

Ertuğrul Bey'in obaya geri geldiği sahne izleyenleri heyecanlandırdı.

Kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezonda da iddiasını koruyan dizinin savaş sahneleri de çok konuşulacak.

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Savaş sahneleri ile nefesleri kesecek.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 28. bölüm fragmanı "Yakında" başlığıyla yayınlandı. Dün yayınlanan 28. bölüm 2. fragmanında da yeni sezon tarihi duyurulmadı.

Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk tanıtım filmi:

Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ikinci tanıtım filmi:

FOTOĞRAF 6 Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

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