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Hayat Kuruluş Osman yeni sezon fragman Savaş sahneleri çok konuşulacak
TELEVİZYON

Kuruluş Osman yeni sezon fragman: Savaş sahneleri çok konuşulacak

Kuruluş Osman yeni sezon fragman: Savaş sahneleri çok konuşulacak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan iki tanıtım geldi. Kuruluş Osman 2. sezon için geri sayım başladı. Dizinin ilk tanıtım filminin ardından ikincisi de yayınlandı. Fragmanda Cüneyt Arkın'ın hayat verdiği aksakallıların liderinin Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'e "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak!" sözleri ise dikkat çekti. Kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezonda da iddiasını koruyan dizinin savaş sahneleri de çok konuşulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuruluş Osman'dan nefesleri kesecek yeni sezon tanıtım fragmanının ikincisi yayınlandı.

ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanı adeta nefesleri kesti. Kuruluş Osman 2. sezon fragmanında, " Öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt ile..." sözleri damga vurdu.

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Diriliş Ertuğrul senaristinden Kuruluş Osman dizisine rakip yeni dizi: Nizamı Alem

Kadorsuna kattığı isimlerle de son günlerde çok konuşulan dizinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

Ertuğrul Bey'in obaya geri geldiği sahne izleyenleri heyecanlandırdı.

Kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezonda da iddiasını koruyan dizinin savaş sahneleri de çok konuşulacak.

Kuruluş Osman dizisine yeni bir transfer daha: Bozdağ Film duyurdu
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Kuruluş Osman dizisine yeni bir transfer daha: Bozdağ Film duyurdu

Savaş sahneleri ile nefesleri kesecek.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 28. bölüm fragmanı "Yakında" başlığıyla yayınlandı. Dün yayınlanan 28. bölüm 2. fragmanında da yeni sezon tarihi duyurulmadı.

Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk tanıtım filmi:

Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ikinci tanıtım filmi:

Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
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Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor.
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ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak.
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Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.
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Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
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Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

Sezonun en iddialı yapımlardan: “Uyanış: Büyük Selçuklu” oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
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TRT’nin bu sezon iddialı yapımlarından “Uyanış: Büyük Selçuklu” TRT 1’de yayın hayatına başlamak için gün sayıyor.
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28 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.
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“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle merak uyandırıyor.
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Dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.
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Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü olan; Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fatımileri’nde işleneyeceği dizide Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer döneminin büyük ve ihtişamlı hikayesi ekranlara gelecek.
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Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer.
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Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır.
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Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur.
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Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.
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Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır.
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Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.
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Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar.
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Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.
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Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır.
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Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur.
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Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
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Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk TRT ekranlarında izleyiciyi kendisine hayran bırakacak.
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“Uyanış: Büyük Selçuklu” 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1’de.
Sezonun en iddialı yapımlardan: “Uyanış: Büyük Selçuklu” oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
TRT'nin yeni sezonda iddialı yapımlarından bir olan “Uyanış: Büyük Selçuklu" dizsinin TRT 1'de yayın hayatına başlamasına sayılı günler kaldı. 28 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak dizi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden konusuna kadar pek çok detay:
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