Kuşlara yem için bağış kampanyası

Kent merkezinde Niksar yolu kavşağı üzerinde bulunan oğluna Hüseyin Sağlam'a ait eczanede vakit geçiren emekli Halis Sağlam, diğer esnafla birlikte dükkan önüne konan kumruları beslemeye başladı. Zamanla sayıları artan kumrulara serçe ve güvercinler de eşlik etti.

Çevre esnafı kuşların sayısının artmasıyla yem ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı. Sağlam ve arkadaşları hem farkındalık oluşturmak hem de kuşların yem ihtiyaçlarını karşılamak için bir ağaca 'Sevabına kuşlara yem atalım' yazılı afiş ve bağış kutusu asıldı. Bölgeden geçenler kutuya bozuk para atarak destek vermeye başladı.

Farkındalık oluşturmak istediler

Son günlerde kuşlarının sayısının arttığını belirten Halis Sağlam, "Bu bölgede kumru kuşları çoğaldı. Biz bunları beslemeye başladık. Evden bulgur, buğday getirmeye başladık. Burada kuşları beslerken de masrafları çoğaldı. Bizim kumru kuşlarının yanı sıra serçeler de, güvercinler de gelmeye başladı. Tabi ki bizim de buna bütçemiz elverişli olmadı. Fazla miktarda buğday yemeye başladılar ve masraflı olmaya başladılar. Biz de Tokat'ta bir farkındalık yaratalım dedik. Kuşların da bir canlı olduğunu halkımıza göstermek istedik. Sevabına diye kuşlara yem parası toplamaya başladık. Para toplamak için bir kutu koyduk. Vatandaşlar 5 kuruş, 10 kuruş para atmaya başladı. Biz de toplanan para ile yem alarak kuşlara atıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak" dedi.

Kuşlar için bağış kabına para atan Mesut Tokel, "Burada güzel bir uygulama yapmışlar. Biz doğada yaşayan tüm hayvanları seviyoruz. Kuşların aç kalmaması için yapılan uygulama güzel bir şey" diye konuştu.

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