Kusursuzluk Türk fotoğrafını yok ediyor

İstanbul Sinema Müzesi’ndeki “Fotoğrafçı” isimli sergide sanatçının son 30 yılda dünyanın farklı köşelerinde çektiği 51 kare yer alıyor. 2011’de İstanbul’da çektiği ve hiç yayınlanmamış fotoğrafların yanı sıra Ara Güler’in de içinde bulunduğu altı kare, 31 Temmuz’a kadar izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Açılış öncesi düzenlenen söyleşide McCurry’nin fotoğrafçılık serüveninden görsel hikaye anlatıcılığına kadar çeşitli sorulara cevap verdiği videosu gösterildi.

KUBRİCK’İ ÖRNEK ALDIM

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki bir önceki serginin Stanley Kubrick temalı olduğuna işaret eden sanatçı, fotoğrafçı olarak yönetmeni örnek aldığının altını çizdi. “Afgan Kızı” fotoğrafının hikayesini anlatan McCury, “Talihsizliğin üstesinden gelmek, hayatın zorluğuyla başa çıkmak, vakurluğu korumaya çalışmak, sebat ve dirayet hakkında” olduğunu söyledi. Daha sonra Orhan Cem Çetin, Laleper Aytek ve Ercan Arslan’ın katıldığı bir söyleşi gerçekleşti. Fotoğraf, sanat ve gazeteciliğin yanı sıra McCurry’nin çektiği fotoğraflar, yapay zeka ve mahremiyet meselesi ele alındı. Yapay zeka uygulamalarıyla oluşturulan içeriklerin fotoğrafçıları boşa düşürdüğüne değinen Çetin, “Basın fotoğrafları ekstra bir değer kazandı” dedi.

Foto muhabiri Ercan Arslan ise yapay zekayla üretilen fotoğrafların sosyal medyada gerçek gibi paylaşıldığına değinerek şunları belirtti: “Kusursuz fotoğraflar tehlikeli olmaya başladı. Yani bir satır yazıyı okumayan insanlar fotoğrafa bakıyor ve o detayı fark edemiyor. Bu, Türk fotoğrafının içini boşaltan bir şey.”







