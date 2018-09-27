"Kut'ül Amare Masaldan Gerçeğe" 2019'da vizyonda

Yönetmen Koray Demir, "Kut'ül Amare Masaldan Gerçeğe" adlı belgesele ilişkin, "Sadece ordunun değil, halk gücünün de birleşerek işgalci bir güce karşı direndiği ve boyun eğmediği, bu sayede de 200 yıldır yenilgi yüzü görmemiş dünyadaki en büyük güce diz çöktürüldüğü anı anlatan bir film yapmak istedik" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesi olan "Kut-ül Amare"yi anlatan filmin çekimleri 7 ülkede gerçekleştirildi. Hazırlık süreciyle birlikte yaklaşık 2 buçuk yıl süren "Kut'ül Amare Masaldan Gerçeğe" adlı belgesel filmin çekimlerinde sona gelindi.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Demir, yaptığı açıklamada, Kut-ül Amare kuşatmasının birçok yönden yanlış anlaşıldığını belirterek, uzun süren araştırmalardan yola çıkarak kuşatmayı farklı bir açıdan ele almak istediğini söyledi.

Bütün savaş alanlarını çektiler

Koray Demir, Kut-ül Amare'de Türk ordusuna destek veren Arap aşiret liderlerinin torunlarının yanı sıra İngiliz ve ABD'li bilim insanları ve tarihçilerle de röportajlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"O dönemki Türk komutanların bugün yaşayan torunlarıyla oturup onların hafızalarını yokladık ve savaşın anatomisini çıkarmaya çalıştık. Ne hazindir ki 200 yıl yenilmemiş bir dünya gücünü yeniyorsunuz ve birkaç ay sonra bu zafer hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü sadece cepheyi değil, bütün Arap topraklarını ve savaşı kaybediyorsunuz. Bunun nedenlerini de anlamaya gayret ettik."

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Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak'ta gerçekleştirilen çekimlere de değinen Demir, "Bizim çekim yaptığımız dönemde Irak, dünyada medya mensupları için en tehlikeli görünen 2 yerden biriydi" dedi.

Los Angeles'ta çok özel çekimler gerçekleştirdiler

Yönetmen Demir, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve Basra'dan Bağdat'a bütün savaş alanlarıyla şehitlikleri çektiklerini vurgulayarak, "Daha önce ülkemizde pek denenmemiş birçok teknolojiyi de filmimizin drama kısmına katabilmek için Los Angeles'ta çok özel çekimler gerçekleştirdik. Arkasından yine Türkiye'de çok az denenmiş özel teknolojiler kullandık. O anları en gerçekçi şekilde göstermek için savaş sahneleriyle ilgili özel çalışmalar yaptık" ifadelerine yer verdi.

Belgeselde özel bir film sekansı çalıştıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Los Angeles'taki 3D laboratuvarlarından biriyle bu sekansı gerçekleştirdik. Yüzlerce kamerayla kaplı bir kafes içerisinde 3D olarak kaydedilen oyuncular, bilgisayar ortamına aktarıldı. Sonra da özel olarak hazırladığımız savaş cephelerine yerleştirildi ve yaklaşık bir seneye yakın üzerinde çalıştığımız post prodüksiyon sürecinin sonunda son halini aldı. Bu sekansta ayrıca ABD, Türkiye ve İngiltere'den 3 ayrı ekip çalıştı. Daha filme başlamadan tasarladığım bir şeydi. Bu belgeselde de deneme fırsatımız oldu."

"Kut'ül Amare Masaldan Gerçeğe" belgesel filminin festivallerin ardından 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.

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