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Hayat

'Leve Palestina’yı Türkiye’de söylerim

Filistin Nasıra doğumlu George Totari, Gazze’ye destek gösterilerinin sembolü haline gelen “Leve Palestina, Krossa Sionismen” isimli şarkının söz yazarı. Aynı zamanda şarkıyı seslendiren İsveçli Kofia grubunun kurucusu. 50 yıllık şarkının bu kadar popüler olmasına şaşıran Totari, Türkiye’ye gelip konser vermekten ise mutlu olacağını vurguladı.

04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:24 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
George Totari

George Totari

İsveçli Kofia grubunun “Leve Palestina, Krossa Sionismen” eseri Filistin yanlısı protestoların simgesi haline geldi. Şarkının söz yazarı ve grubun kurucusu, Filistin-Nasıra doğumlu George Totari, 1972'de kurduğu grubun şarkısının, bu kadar popüler olmasını beklemediğini ifade etti. İsrail'in 1967'de başlattığı savaş esnasında İsveç'e yerleşen sanatçı, insanların her yerde şarkısını söylediğini dile getirerek, “Bu şarkıyı 50 yıl önce yazdım. Yavaş yavaş popüler hale geldi. Hiç İsveççe bilmeyip bu şarkıyı söyleyen insanlar görüyorum. Arapça tercüme de var. Ben hiçbir şey yapmadım, sadece şarkıyı besteledim ve insanlar, özellikle gençler bunu beğendi, tüm dünyaya yaydı. İsveç'te de birçok protestoda bu şarkı söyleniyor, ama hükümet İsrail'i destekliyor” dedi.

İSRAİL HEP YALANCI

Şarkısının popüler olmasıyla güvenlik endişesi duyduğunu belirten Totari, “İsrail her zaman yalan söylüyor. Benim ülkemi işgal ettiler ve ‘Filistin bir çöldü, orada hiç Filistinli yoktu’ dediler. Bugün de hala aynı şeyi söylüyorlar. Oysa Filistin tüm dinlerin ve kültürlerin merkeziydi. Kültürel zenginliğin olduğu topraklar orası. Bizi hapsettiler ve kökümüzden, kültürümüzden ettiler” diye konuştu. Türkiye’deki protestoları takdir ettiğini de söyleyen sanatçı, "Eğer halkım için bir faydası olacaksa tabii ki gelmek ve Türk halkıyla buluşmak isterim. Türk seyircilere konser verirsem çok mutlu olurum. Türklerin somut bir şey olması için diğer Arap ülkeleriyle birleşmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



#Filistin
#Gazze
#Aktüel
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