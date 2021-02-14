Maden suyu diyeti nasıl yapılır, zayıflatır mı ve daha fazlası...

Maden suyu diyeti son zamanlarda popüler oldu ve adını yüksek rakamlarda kilo verdiren bir şok beslenme tipi olarak duyduk. Maden suyunu genellikle fazla yediğimiz zamanlarda karnımızda hissettiğimiz şişkinlik hissinden kurtulmak için içeriz. Maden suyu diyeti ile maden suyuna yeni bir bakış açısı geldi! Maden suyu limonla birlikte içildiğinde insanlara kısa sürede kilo verdirmesi ile gündeme geldi. Bu özel içecek karbondioksidin suda çözülmesi ile elde edilmiştir. Özellikle yemeklerden sonra tüketilmektedir. Çünkü midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda zayıflığı sağlar. Maden suyu tükettikten sonra kişilerin daha çok su içme isteği yaşadığı bilinmektedir. Bu özelliği ile su tüketiminin de doğal olarak artmasını sağlar.

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Maden Suyu Diyeti Faydaları Nelerdir?

Maden suyu diyeti yararları şu şekilde sıralanabilir:

Bu diyet cildin nem dengesinin korunmasını sağlar.

Sivilce oluşumunu engeller.

Kas ve kemik gelişimini destekler.

Vücut için gerekli mineralleri sağlar.

Hamilelik zamanında tüketildiği zaman bebek gelişimini desteklediği bilinmektedir.

Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Kabızlığı engeller.

Hazımsızlık şikayetini giderir.

Saçın nem dengesini sağlar.

Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Sıfır kalori içerir.

Yemeklerden sonra tüketilmesi halinde mide rahatlığını sağlar.

Yemek öncesinde tüketildiği zaman maden suyu kalori alımının azalmasını sağlar.

Mide asidini dengeler.

Maden Suyu Diyeti Nasıl Yapılır?

Tarifi

Maden suyu diyeti tarifi için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 şişe maden suyu,

Yarım limon,

2 tatlı kaşığı yeşil çay,

Yarım litre kaynar su yeterli olacak.

Hazırlanışı

Maden suyu diyeti tarifini hazırlamak için yarım litre kaynar su içine 2 tatlı kaşığı kadar yeşil çayı ilave edin. Bu karışım ağzını kapattıktan sonra dinlenmesi için 10 dakika bırakın. Daha sonra limonu sıkın. Kabuğu ile birlikte demlenen yeşil çay içine ilave edin. Bu çayı sıcak olarak tüketin. Hazırlaması kolay ve lezzetli bir tariftir. Tarifi güne başlamadan önce sabahları içmeniz tavsiye edilir.

1 Haftada 5 Kilo Verdiren Maden Suyu Diyeti

Tarifi

1 haftada 5 kilo verdiren maden suyu diyeti tarifi için şu malzemeleri edinin:

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1 lt kaynamış su,

3 dilim taze zencefil,

1 adet limon,

1 adet çubuk tarçın,

5 adet karanfil,

2 yemek kaşığı yeşil çay,

1 adet maden suyu.

Hazırlanışı

Yeşil çayı diğer tarifte olduğu gibi demleyin. Limonu sıktıktan sonra şişe içine karanfil, zencefil ve tarçın ile beraber güzelce karıştırın. Yeşil çay içine bu karışımı süzgeç ile süzdükten sonra ekleyin. Bu karışımı gün içine yayarak tüketmeniz önerilmektedir. Hızlı kilo verdirme etkisi vardır.

Maden Suyu Diyeti Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Maden suyu diyeti yapmak için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Kalori hesabı yapmasanız bile yüksek kalorili olan besinlerden kaçının.

Gün içinde hareketli olun ve mutlaka spor yapın. Spor hayat tarzınız haline gelsin.

Tatlılara hayır deyin. Özellikle şerbetli tatlılardan uzak durun.

İçinde tatlandırıcı olan besinleri tüketmeyin.

Fast food tüketmeyin.

Evde yapılan sağlıklkı yemeklerden tüketin.

Yağ olarak tereyağ ve zeytin yağ tercih edin. Bunların orijinal ve organik olanlarından tercih edin.

Hazır meyve sularından uzak durun.

Kola içmeyin.

Kızartma yemeyin.

Meyve ve sebzeleri mevsimine uygun olarak tüketin.

Diyet yaparken kendinizi arada ödüllendirmeyi unutmayın.

Maden suyu diyeti yaparken bu noktalara dikkat etmeniz halinde başarılı sonuçlar alacağınızın garantisini veriyoruz! Hem de kısa sürede!

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