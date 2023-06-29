Madonna'dan kötü haber: Bilinci kapandı entübe edildi

Dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna hayranlarını korkuttu.





Madonna’nın 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver şehrinde başlayacak olan özel dünya turunun 30 Ocak 2024’te sona ereceği açıklanmıştı.





Evinde bir anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Madonna’nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran’da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı.





Sanatçının menajeri Guy Oseary dünya turunun ertelendiğini açıkladı

Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbı bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu. Guy Oseary, enfeksiyonun sebebini belirtmezken Madonna’nın merakla beklenen dünya turu da dahil olmak üzere işle ilgili planlanan her şeyin belirsiz bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi.





'Durumu ciddi olduğu için sakladık'





Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söyledi. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi.





64 yaşındaki Madonna’nın aylardır bu turne için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği, kendini çok yorduğu ve sağlığını ikinci plana attığı düşünülüyor.











