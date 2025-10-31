Manyas’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Yeni Şafak
17:3931/10/2025, Cuma
IHA
Balıkesir’in Manyas ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen çift taraflı trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Manyas Yeni Mahalle Yeni Cami Sokak ile Boğazpınar Mahallesi yolunda meydana gelmişti. 10 PL 136 ile 16 KGD 34 plakalı araçların çarpışması sonucu sürücüler yaralanmıştı. Kazada 10 PL 136 plakalı aracın sürücüsü İlyas Erkal Şen (78) ağır yaralanırken, diğer aracın sürücüsü E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.


Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İlyas Erkal Şen, yoğun bakım ünitesinde üç gün süren yaşam mücadelesini 30 Ekim’de kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

