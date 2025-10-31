Manyas’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Manyas Yeni Mahalle Yeni Cami Sokak ile Boğazpınar Mahallesi yolunda meydana gelmişti. 10 PL 136 ile 16 KGD 34 plakalı araçların çarpışması sonucu sürücüler yaralanmıştı. Kazada 10 PL 136 plakalı aracın sürücüsü İlyas Erkal Şen (78) ağır yaralanırken, diğer aracın sürücüsü E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.