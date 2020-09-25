Maskeyi takmayı reddeden ünlü yönetmen festivalden kovuldu
Maskeyi takmayı reddeden ünlü yönetmen festivalden kovuldu
Dünyaca ünlü yönetmen Eugène Green, San Sebastian Film Festivali’nde koronavirüs tedbirlerince maske takmayı reddedince yetkililer tarafından kovuldu. Beş kez ikaz edilmesine rağmen uyarıları dikkate almayan yönetmen hakkında polise şikayette de bulunuldu.
Yönetmen Eugène Green, San Sebastian Film Festivali’nde korona virüsü nedeniyle takılması zorunlu olunan maskeyi takmayı reddetti. Bunun üzerine yetkililer Green’i festivalden kovdu.
Beyazperde‘nin aktardığına göre, Fransız yönetmenin festivalden kovulmasının ardından San Sebastian Film Festivali resmi bir açıklama yaptı.
Beş kez maske takması talep edildi
Açıklamada, “Yönetmen Eugene Green’e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti. Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi. İki Basque polisi ona şikayetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi” ifadeleri kullanıldı.