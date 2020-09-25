Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Maskeyi takmayı reddeden ünlü yönetmen festivalden kovuldu
AKTÜEL

Maskeyi takmayı reddeden ünlü yönetmen festivalden kovuldu

Maskeyi takmayı reddeden ünlü yönetmen festivalden kovuldu

Dünyaca ünlü yönetmen Eugène Green, San Sebastian Film Festivali’nde koronavirüs tedbirlerince maske takmayı reddedince yetkililer tarafından kovuldu. Beş kez ikaz edilmesine rağmen uyarıları dikkate almayan yönetmen hakkında polise şikayette de bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eugène Green
Eugène Green

Yönetmen Eugène Green, San Sebastian Film Festivali’nde korona virüsü nedeniyle takılması zorunlu olunan maskeyi takmayı reddetti. Bunun üzerine yetkililer Green’i festivalden kovdu.

Koronavirüs Hollywood'a sıçradı: Tom Hanks ve eşinin testleri pozitif çıktı
HAYAT
Koronavirüs Hollywood'a sıçradı: Tom Hanks ve eşinin testleri pozitif çıktı

Beyazperde‘nin aktardığına göre, Fransız yönetmenin festivalden kovulmasının ardından San Sebastian Film Festivali resmi bir açıklama yaptı.

Dünya ünlü oyuncu Tom Hanks üçüncü kez plazma bağışında bulundu
HAYAT
Dünya ünlü oyuncu Tom Hanks üçüncü kez plazma bağışında bulundu

Beş kez maske takması talep edildi

Açıklamada, “Yönetmen Eugene Green’e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti. Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi. İki Basque polisi ona şikayetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi” ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık
FOTOĞRAF 10
Title
şi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve Avustralya’da tedavi gördükten sonra hastaneden çıkan Tom Hanks, kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.
Title
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
Title
Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya’da bulunan 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, corona virüsü kendisi Avustralya’ya taşıdığına dair esprili bir paylaşım yaptı.
Title
Daktilosunu da Avustralya’ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. Hanks’in paylaştığı fotoğrafta, daktilonun üzerinde “corona” markası dikkat çekiyor.
Title
Corona markalı daktilosuyla ilgili de yazan Hanks, “Buraya kullanmayı sevdiğim daktilomla geldim. Onunla hep birlikteydik” diyerek virüsün daktilosundan bulaştığıyla ilgili espri yaptı. Hanks’e takipçileri de daktilo markası üzerinden esprili yorumlar yazdı.
Title
Eşiyle birlikte karantina günlerine dair açıklamalar yapan Hanks, “Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum” dedi.
Title
Hanks ayrıca, kötü haber olarak, eşinin kendisini iskambilde altı el yenmesini gösterdi.
Title
Title
Title
Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık
Geçtiğimizi hafta eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıktan sonra dün tedavi oldukları hastaneden taburcu olan ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Hanks sosyal medyada yaptığı son esprili paylaşımında, koronavirüsü daktilodan kaptığını söyledi.
Abone Ol Google News
Pazarcıların yüzkarası

Pazarcıların yüzkarası

Teraziyle oynayıp müşterilerine eksik kilolu biber sattı.
Emekli savcıyı dolandırdılar

Emekli savcıyı dolandırdılar

​'Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor para ve altın verin...'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Sancarı aradı

Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.

​Netflix'e 'suça ortak olmayın' çağrısı yapıldı.

​İstanbul'un deprem haritası yayınlandı..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.