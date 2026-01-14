MasterChef Altın Kupa sona eriyor: İşte final yapacağı tarih

MasterChef Altın Kupa All Star formatı, 7 Aralık 2025 itibarıyla TV8 ekranlarında başladı. Bu özel formatta, geçmiş sezonlardan iz bırakan 16 yarışmacı Altın Kupa’yı kazanmak için yeniden mutfağa çıktı.

Altın Kupa finalinin net tarihi henüz açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre bu özel turnuvanın yaklaşık 4-6 hafta sürmesi planlanıyor. Somer Şefin programda açıkladığı takvime göre MasterChef Altın Kupa finalinin 18 Ocak 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.. Özellikle Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlamasıyla yayın takvimi yeniden şekillendi.