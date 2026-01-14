Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
MasterChef Altın Kupa sona eriyor: İşte final yapacağı tarih

MasterChef Altın Kupa sona eriyor: İşte final yapacağı tarih

12:0714/01/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Altın Kupa'nın sahibi oynanacak final oyunuyla netlik kazanacak.
Altın Kupa'nın sahibi oynanacak final oyunuyla netlik kazanacak.

MasterChef Türkiye, bu sezon klasik final yapısının dışına çıkarak özel bir All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Altın Kupa konseptiyle birlikte yarışmanın süresi uzarken, final tarihi ve yeni formatın detayları da gündemin üst sıralarına yerleşti. Peki, MasterChef Altın Kupa finali ne zaman?

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun ardından başlayan All Star Altın Kupa sezonu hız kesmeden devam ediyor. Altın Kupa, 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak final bölümüyle sona erecek. Altın Kupa'nın sahibi oynanacak final oyunuyla netlik kazanacak.


MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa All Star formatı, 7 Aralık 2025 itibarıyla TV8 ekranlarında başladı. Bu özel formatta, geçmiş sezonlardan iz bırakan 16 yarışmacı Altın Kupa’yı kazanmak için yeniden mutfağa çıktı.

Altın Kupa finalinin net tarihi henüz açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre bu özel turnuvanın yaklaşık 4-6 hafta sürmesi planlanıyor. Somer Şefin programda açıkladığı takvime göre MasterChef Altın Kupa finalinin 18 Ocak 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.. Özellikle Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlamasıyla yayın takvimi yeniden şekillendi.


MASTERCHEF ALTIN KUPA ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANANLAR

Sergen, Çağatay, Hasan, Barbaros, Ayaz, Kerem, Dilara, Kıvanç.

#MasterChef Türkiye
#Final
#MasterChef Altın Kupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye çifte bayram yaşatacak! Emekli bayram ikramiyesi için yeni rakam geldi