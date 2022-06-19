Mavi Marmara’dan 'Sinyal' var

Hayat

Yaz boyunca gökyüzünü gözlemdeyiz

Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne ilgi giderek artıyor. İlk yılında 3 bin kişinin ağırlandığı etkinliğin bu yılki katılımcı sayısı 5 bin. Yaz boyu peşpeşe gerçekleştirilmesi planlanan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin Diyarbakır’dan sonraki ilk durağı Van. Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin gelecek illeri sırasıyla Van, Erzurum ve Antalya. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Akademik Hizmetler Müdür Yardımcısı V. Doç. Dr. Orkun Özdarcan, gökyüzü gözlem etkinliklerinin hız kesmeden devam ettirilerek sadece gençler ve öğrenciler için değil, toplumun her kesimi için astronomi ve uzay konularında farkındalık oluşturmasının amaçlandığını söylüyor.