Hayat Mavi Marmaradan Sinyal var
SİNEMA

Mavi Marmara’dan 'Sinyal' var

Gazze’ye insani yardım götürmek için 12 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara gemisinin İsrail tarafından uğradığı saldırıyı konu alan “Sinyal” isimli kısa filmin galası dün yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Marmara’dan Sinyal var
Çekimleri İstanbul’daki platoda yapılan 19 dakikalık film, 8 ülkede düzenlenen uluslararası yarışmalardan ödülle döndü. Film, İHH’nın YouTube sayfasından izlenebiliyor.

SALİHA ENGİN

Gazze’ye insani yardım götürmek için 12 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara gemisinin İsrail tarafından uğradığı saldırıyı konu alan “Sinyal” isimli kısa filmin galası dün yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın 2020 yılını ‘Mavi Marmara Yılı’ ilan etmesine özel hazırlanan filmde, gemiden gerçek görüntülere yer verildi.

Yavuz Yıldırım
Yavuz Yıldırım
Recep Köse
Recep Köse
  • Filmin yönetmeni Köse, “Senaryoda her ne kadar Mavi Marmara’nın 31 Mayıs gecesi yaşadığı baskın anlatılıyor olsa da hikayenin derinine indiğimizde aslında İsrail’in Filistin’de nasıl bir katliam gerçekleştirdiğini görüyoruz. İstiyoruz ki dünyada ses getirsin, insanlar bunu izlediklerinde zulmü anlayabilsinler, dolayısıyla yapmak istediğimiz şey bunu en iyi şekilde anlatabilmekti” dedi.

Yapımcı Yıldırım da “Amacımız Avrupa’da Mavi Marmara konusunu bir eser olarak ele alıp festivallere gönderip orada gündem yapmaktı. Bu amacımızı yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.

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Mavi Marmara saldırısını anlatan kısa film 'Sinyal' izleyici ile buluşacak

Bir kahramanlık hikayesi: Mavi Marmara
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Bir kahramanlık hikayesi: Mavi Marmara
2010 yılının Mayıs ayında, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için 37 ülkeden 750 aktivisti ve Gazzelilere insani yardım götürmeyi amaçlayan Mavi Marmara, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğradı. İsrail, tamamen insani bir amaçla yola çıkan bu gemide 9 Türk vatandaşını şehit etti.
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