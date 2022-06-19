Mavi Marmara’dan 'Sinyal' var

SALİHA ENGİN
Gazze’ye insani yardım götürmek için 12 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara gemisinin İsrail tarafından uğradığı saldırıyı konu alan “Sinyal” isimli kısa filmin galası dün yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın 2020 yılını ‘Mavi Marmara Yılı’ ilan etmesine özel hazırlanan filmde, gemiden gerçek görüntülere yer verildi.
- Filmin yönetmeni Köse, “Senaryoda her ne kadar Mavi Marmara’nın 31 Mayıs gecesi yaşadığı baskın anlatılıyor olsa da hikayenin derinine indiğimizde aslında İsrail’in Filistin’de nasıl bir katliam gerçekleştirdiğini görüyoruz. İstiyoruz ki dünyada ses getirsin, insanlar bunu izlediklerinde zulmü anlayabilsinler, dolayısıyla yapmak istediğimiz şey bunu en iyi şekilde anlatabilmekti” dedi.
Yapımcı Yıldırım da “Amacımız Avrupa’da Mavi Marmara konusunu bir eser olarak ele alıp festivallere gönderip orada gündem yapmaktı. Bu amacımızı yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.