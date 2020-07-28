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Hayat Mehmet Ali Erbilin doktorundan açıklama geldi Toparlanacak
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Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama geldi: Toparlanacak

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama geldi: Toparlanacak

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama geldi. Doktor Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı.

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"TOPARLANACAK"

Operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

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Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, “Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli” diye konuştu.

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