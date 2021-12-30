Fethin 1391. Yılı münasebetiyle 31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan Mekke’nin Fethi programları, büyük heyecanla bekleniyor. “Duamız; İnsanlığa Bir İnşirah, İnsanlığa Bir Müjde” sloganıyla düzenlenecek olan programlarda, konuşmacıların yanı sıra Kur’an’ı Kerim tilavetleri, sinevizyon ve sahne gösterileri gibi birçok zengin içerik bulunuyor.

OYNAT 00:22 ​Mekke’nin Fethi 31 Aralık gecesi 81 ilde programlarla idrak edilecek Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mekke'nin Fethi programlarını bu yıl da 81 il ve yüzlerce farklı bölgede büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirecek. AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, 'Fethin manasını ve Peygamber Efendimiz (sav)'in ortaya koymuş olduğu duruşu anlamak, idrak edebilmek adına sizlerle bir araya geleceğiz. Fethin ruhunu birlikte yaşayabilmenin heyecanıyla tüm halkımızla bir arada olmak istiyoruz' diyerek tüm halkı düzenlenecek programlara davet etti.





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AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, tüm halkı Türkiye genelinde salonlarda düzenlenecek programlara şu sözlerledavet etti:

“Her sene tüm halkımızın da katılımıyla büyük bir heyecan ve şevkle gerçekleştirdiğimiz Mekke’nin Fethi programını, 1391. Yıl dönümü münasebetiyle bu sene de ülkemizin dört bir yanında, 81 ilde, yüzlerce ilçede gerçekleştireceğiz. Fethin manasını ve Peygamber Efendimiz (sav)’in ortaya koymuş olduğu duruşu anlamak, idrak edebilmek adına sizlerle bir araya geleceğiz.

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AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan

31 Aralık Cuma gecesi salonlarda gerçekleştireceğimiz Mekke’nin Fethi programlarına tüm halkımızı davet ediyoruz. Fethin ruhunu birlikte yaşayabilmenin heyecanıyla tüm halkımızla bir arada olmak istiyoruz.”

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