Hayat Mekkenin Fethi 31 Aralık gecesi 81 ilde programlarla idrak edilecek
AKTÜEL

Mekke’nin Fethi 31 Aralık gecesi 81 ilde programlarla idrak edilecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), geleneksel hale gelen Mekke’nin Fethi programlarını bu yıl da 81 il ve yüzlerce farklı bölgede büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirecek. Geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen program, bu sene salonlarda yüz yüze düzenleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mekke’nin Fethi 31 Aralık gecesi 81 ilde programlarla idrak edilecek
Anadolu Gençlik Derneği

Fethin 1391. Yılı münasebetiyle 31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan Mekke’nin Fethi programları, büyük heyecanla bekleniyor. “Duamız; İnsanlığa Bir İnşirah, İnsanlığa Bir Müjde” sloganıyla düzenlenecek olan programlarda, konuşmacıların yanı sıra Kur’an’ı Kerim tilavetleri, sinevizyon ve sahne gösterileri gibi birçok zengin içerik bulunuyor.

​Mekke’nin Fethi 31 Aralık gecesi 81 ilde programlarla idrak edilecek
OYNAT 00:22
​Mekke’nin Fethi 31 Aralık gecesi 81 ilde programlarla idrak edilecek
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mekke'nin Fethi programlarını bu yıl da 81 il ve yüzlerce farklı bölgede büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirecek. AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, 'Fethin manasını ve Peygamber Efendimiz (sav)'in ortaya koymuş olduğu duruşu anlamak, idrak edebilmek adına sizlerle bir araya geleceğiz. Fethin ruhunu birlikte yaşayabilmenin heyecanıyla tüm halkımızla bir arada olmak istiyoruz' diyerek tüm halkı düzenlenecek programlara davet etti.


AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, tüm halkı Türkiye genelinde salonlarda düzenlenecek programlara şu sözlerledavet etti:

“Her sene tüm halkımızın da katılımıyla büyük bir heyecan ve şevkle gerçekleştirdiğimiz Mekke’nin Fethi programını, 1391. Yıl dönümü münasebetiyle bu sene de ülkemizin dört bir yanında, 81 ilde, yüzlerce ilçede gerçekleştireceğiz. Fethin manasını ve Peygamber Efendimiz (sav)’in ortaya koymuş olduğu duruşu anlamak, idrak edebilmek adına sizlerle bir araya geleceğiz.

AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan
AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan

31 Aralık Cuma gecesi salonlarda gerçekleştireceğimiz Mekke’nin Fethi programlarına tüm halkımızı davet ediyoruz. Fethin ruhunu birlikte yaşayabilmenin heyecanıyla tüm halkımızla bir arada olmak istiyoruz.”

Mekke'nin fethi coşkuyla kutlandı
GÜNDEM
Mekke'nin fethi coşkuyla kutlandı

Mekke'nin Fethinin 1382. yılı kutlandı
GÜNDEM
Mekke'nin Fethinin 1382. yılı kutlandı

Mekke'nin Fethi Programı
GÜNDEM
Mekke'nin Fethi Programı
Göbeklitepeden daha eski

Göbeklitepe'den daha eski

Tüm tarihi değiştirecek.
Hangi telefon kaç taksit

Hangi telefon kaç taksit

Sıfır ve ikinci el telefon alacaklar bu haber sizin için.
Kapımız herkese açık

'Kapımız herkese açık'

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Mahir Ünal öğretmenlik meslek kanununa ilişkin ayrıntıları açıkladı.

​MEB'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yanıt

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.

Aranan bin 72 kişi yakalandı, 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.