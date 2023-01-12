Hayat Menemen soğanlı mı olur soğansız mı Areda Survey sordu tartışma yeniden gündem oldu
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Menemen soğanlı mı olur soğansız mı: Areda Survey sordu tartışma yeniden gündem oldu

Areda Survey tarafından gerçekleştirilen kahvaltı araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 59,8’i soğanlı menemen, yüzde 40,2’si soğansız menemen seçimini yapıyor.

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Haber Merkezi DHA
Menemen soğanlı mı olur soğansız mı: Areda Survey sordu tartışma yeniden gündem oldu
Menemen soğanlı mı olur soğansız mı

Kahvaltı araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 92,2’si kahvaltıyı evinde yapıyor ve kahvaltı sıcaklarında yüzde 59,8 ile soğanlı menemeni tercih ediyor.

YUMURTAYI SAHANDA MENEMENİ SOĞANLI TERCİH EDİYORUZ

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.



Areda Survey tarafından 30 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “gerçekleştirildi.

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