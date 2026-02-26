Mersin’de atıl araziler nergisle değerlendi üretim 10 kat arttı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda yürütülen ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi’nden faydalanan üreticiler, mis kokulu nergis çiçeklerini hasat ediyorlar. Tarsus’a bağlı Kaklıktaşı Mahallesi’nde ekilen soğanlardan çıkan nergisler, kadınlar tarafından toplanıyor, demetleniyor ve yurdun dört bir tarafına ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus Pirömerli Mahallesi’nde 4.’sü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı ‘Nergis Şenliği’ ile ürünün tanıtılmasında ve bölgenin kalkınmasında önemli hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama suyu imkanının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde ve özellikle atıl vaziyette duran arazilerde nergis yetiştirilmesiyle, ekonomiye ciddi oranda artı değer kazandırılmasına öncülük ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi’ öncesinde çok az sayıda kişinin nergis üretimi yaptığı Tarsus’un kırsal mahallelerinde, üreticilerin desteklenmesi ve özellikte de ‘Nergis Şenliği’nin hem yurt içinde, hem de yurt dışında duyulmasıyla ürünün üretim miktarı oldukça arttı.

"Nergisi, bölgemizin marka değeri haline getirmeyi hedefliyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat mühendisi olarak görev yapan Pembegül Şeker, nergisin katma değerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Yürütmüş olduğumuz ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi’ kapsamında, 2020-2025 yılları arasında 356 üreticimize yüzde 80 hibeli 626 bin 336 adet nergis soğanı dağıtımı gerçekleştirildi. 2025 yılında Mersin genelinde 60 üreticiye, kişi başı bin 500 adet olmak üzere, toplamda 90 bin adet nergis soğanı verildi" dedi.